Consiliul Județean Cluj ridică un „mini-spital” în curte la Infecțioase

Consiliul Județean Cluj ar uma să construiască un „mini-spital” în curtea Spitalului de Boli Infecțioase. Banii provin din fonduri europene.

Sursă foto Facebook Consiliul Județean Cluj

Spitalul de Boli Infecțioase ar urma să mai beneficieze de încă o secție, potrivit președintelui Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe. Noua secție va fi construită în curtea spitalului din bani europeni. Tișe nu a avansat niciun termen pentru construcția acestui „mini-spital”.

„Noi avem în plan la Spitalul de Boli Infecțioase, în perspectivă, să construim încă o clădire în interiorul spitalului. Există o curte în interiorul Spitalului de Boli Infecțioase și vă spun, în premieră, pe un proiect european, nu l-am anunțat până acum pentru că e în fază de analiză, dar va fi o clădire efectiv de spital, un mini-spital nou care va avea toate dotările și va fi folosit ca și secție nouă a Spitalului de Boli Infecțioase. La fel, intenționăm ca la Spitalul de Recuperare să finalizăm acele corpuri pe care le avem în plan de a exinde clădirile și de a face două corpuri de clădire care vor fi atașate corpului existent care, de asemenea, îl avem în plan și încercăm prin finanțare europeană. De asemenea, în curând o să avem în curtea Spitalului de Copii am încercat provizoriu, pentru a preîntâmpina aglomerația din anumite zile (Sărbători, weekend), am extins și vom extinde UPU cu încă câteva sute de metri și vom crea spații potrivite pentru ca oamenii să stea în condiții optime și să aștepte. Acum se lucrează la UPU la acest proiect și în curând îl vom avea finalizat”, a precizat, Alin Tișe, miercuri, la un post de radio local.

Finanțarea spitalelor, dincolo de politică

Președintele CJ a mai spus că instituția pe care o conduce alocă bani spitalelor fără a face diferențieri între ele și dincolo de numele managerilor.

„În fiecare an finanțăm consistent atât spitalele pe care le avem în subordine, Bolile Infecțioase este unul dintre aceste spitale, dar mai avem și Spitalul de Recuperare, Spitalul de Plămâni, Spitalul de Copii, și alocăm recurse și pentru celelalte spitale care sunt în subordinea Ministerul Sănătății. Și aici am în vedere Spitalul Județean, Institutul Inimii, Institutul Gastro, Spitalul Militar, Clujana și foarte multe alte spitale, considerând că este foarte mare nevoie de aceste investiții în sănătate. Acum o săptămână am cumpărat aparate pentru spitalul din Gherla, acum două săptămâni pentru cel din Dej, anul trecut în toamnă am cumpărat pentru spitalul din Câmpia Turzii, un ecograf performant. Mă bucur că în mandatul acesta toate partidele din Consiliu au achiesat la această teorie și această dorință a mea de a finanța cât mai mult spitalele. Modul de administrare și gestionare a banilor aparține managerului spitalului. Sunt spitale unde într-adevăr poate că managerul e mai performant și spitalul în sine pare că e mai bine administrat și sunt spitale care au anumite lipsuri și ar avea nevoie de un manager. Noi nu facem diferențieri la alocările de bani în funcție de cum îl cheamă pe manager. Noi avem cazuri fericite că la Cluj nu s-au schimbat managerii de 20 de ani. Managerii pe care îi cunosc eu nu s-au ocupat de politică și au rămas acolo indiferent de culoarea politică a președintelui de Consiliu Județean sau a primarului”,a adăugat Tișe.

Bani alocați de Consiliul Județean spitalelor din Cluj în 2023

Suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase pe anul 2023, din venituri proprii, cu suma de 1.522.700 de lei pentru achiziționarea de noi echipamente

Noi echipamente medicale în dotarea Spitalului din Dej în valoare totală de 120.410 lei (o masă de operații oftalmologice, două microscoape optice și un aspirator chirurgical)

Scaner de lame histopatologice pentru Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie în valoare de 200.000 de lei

Noi echipamente medicale pentru Spitalul Clinic Militar de Urgență în valoare de 200.000 lei (un aparat pentru autotransfuzie, un aspirator mobil și unul fix de secreții bronșice, precum și un set container de sterilizare pentru chirurgie și unul pentru ortopedie)

24 de paturi de spital, patru sisteme de purificare și dezinfectare a aerului, un prelevator de probe microbiologice din aer, o bancă de inversie pentru elongație și un obiect care facilitează pregătirea hranei pentru pacienți pentru Spitalul de Recuperare în valoare de 317.223 lei

Noi echipamente medicale, respectiv șase incubatoare, șase pompe peristaltice și trei injectomate plus reabilitarea centralei termice la Spitalul de Copii în valoare de 350.000 lei

Un aparat de sterilizare (autoclav), precum și cinci echipamente de protecție radiologică pentru Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal în valoare de 200.000 lei

Computer Tomograf la Spitalul din Gherla în valoare de 1.000.000 lei

