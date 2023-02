Spor de 50% pentru primarii și șefii de CJ care lucrează cu fonduri europene. Alin Tișe: „Ipocrizie maximă. Am 11.000 de lei salariu, acum 5 ani aveam al 40-lea salariu din instituție”

Primarii și șefii de consilii județene care se implică în atragerea de fonduri europene vor primi un spor de 50%, a anunțat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş.

Alin Tișe și o parte din angajații Consiliului Județean Cluj. Sursă foto Facebook Alin Tișe

Ce sporuri vor fi oferite primarilor „harnici”?

Primarii și președinții de consilii județene vor fi evaluați în funcție de criterii naționale, dar în principal în funcție de câte proiecte gestionează într-un an. Pentru un singur proiect, majorarea e de 15%, pentru două – 20%, în timp ce pentru trei sau mai multe 25%, la care se adaugă și partea fixă de 25%. Până acum, spor de până la 50% aveau doar funcționarii publici care lucrează la proiectele cu fonduri europene și sunt evaluați buni sau foarte buni.

„Toate partidele dau dovadă de o ipocrizie maximă. Un primar a avut toată viața lui un salariu mic, știm de ce, pentru că așa s-a dorit. De după Revoluție, s-a ajuns ca primarul să aibă, cum aveam eu acum 5 ani, al 40-lea salariu din instituție. Dar în același timp trebuia să îți asumi decizii. Dar pentru că nu dădea bine la populație, parlamentarii și partidele au spus «lăsați primarii, ce să mărim la primari, ei pot să mai aștepte», mărim numai la funcționarii care sunt sub primari și care muncesc sub președintele consiliului județean. Păi de ce? Pentru că acolo oamenii nu se revoltă, acolo oamenii acceptă mai ușor, când aud că se mărește la primari și la președinți care în opinia multora sunt hoți sau mai știu eu cum sunt percepuți, mai bine nu mărim ca să nu ne certăm cu populația. Așa că primarii au rămas cu salarii mici 20 de ani. Îmi amintesc că aveau 1.600 de lei, 1.200 de lei. Din acești bani primarul își plătea contribuția pentru pensie. Evident că salariul fiind mic, și contribuția la pensie era mică. Se trezea cu o pensie la fel de mică. Nimeni din partide nu a avut tăria, ca să nu zic altceva, să-și asume că un primar trebuie să aibă cel mai mare salariu din instituție, că trebuie să aibă același drepturi pe care le are un funcționar din subordinea lui și că dacă muncește pe bani europeni alături de colegii din subordine trebuie să beneficieze de aceleași sporuri. N-au făcut asta și s-a ajuns la o anomalie când proprii angajați aveau salarii mai mari. Partidele nu sunt judecate pentru asta în mod critic de oameni. Sunt judecate pentru că nu produc efecte pozitive pentru viața lor. Eu am susținut creșterea salariilor la toți care lucrează în administrație, inclusiv a primarului”, a spus Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Tișe spune că are un salariu de 11.000 de lei față de un șofer dintr-o regie din subordine al cărui salariu poate ajunge și la 8.000 de lei.

„Oamenii fug de administrație și nu își asumă decizii. Nu poți să îți asumi decizii pe contracte de sute de milioane de euro sau cum e în cazul meu jumătate de miliard și tu ai un salariu de 10.000 de lei. 11.000 de lei am eu salariul de președinte de consiliu județean. Dacă te duci la regii sau la societăți, ajung șoferii să aibă 5.000, 8.000 de lei sau un șef de serviciu. Funcționarii publici din Consiliul Județean au aproape cât are vicepreședintele instituției, care are doar cu 500 de lei, 1.000 de lei sub mine, restul, toți funcționarii au aproape salariile noastre. Tot ce am amânat de-a lungul anilor, s-a demonstrat în timp că nu merge (...) Cum să ai performanță cu un primar care e sărac?”, a mai spus Tișe.

