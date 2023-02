Cloud-ul regional IT de la Beclean nu îi dă pace. Alin Tișe: „Pariu că nu se va face”

Cloud-ul regional pentru regiunea Nord-Vest, un proiect finanțat prin fonduri europene, va fi realizat în județul Bistrița-Năsăud. Alin Tișe, președintele Consiliului Județean, continuă „războiul” pe această temă.

Alin Tișe, alături de viceprimarul Dan Tarcea. Sursă foto Facebook Consiliul Județean Cluj

Cloud-ul de date aferent Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, „inima care bate pentru digitalizare”, se va construi în județul Bistrița-Năsăud, a fost anunțul lui Emil Radu Moldovan, preşedintele Consiliului de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Președinții de Consilii Județene din Bistrița-Năsăud, Bihor, Maramureș, Cluj, Sălaj și Satu Mare și-au dat întâlnire în județul Maramureș, unde au decis ca Bistrița-Năsăud să fie casa Centrului de Date pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.

„Închidem ochii și punem degetul”

„O să vedeți că până la urmă o să-și dea seama că au făcut o mare greșeală pentru că nu poți într-un orășel, oricare ar fi ăla, nu vreau să jignesc oamenii de acolo, în momentul în care tu duci o entitate regională într-un orășel mic, tu ai ulterior de făcut foarte multe cheltuieli și aici mă refer la STS, oamenii nu știu ce e acolo, nu se vor crea locuri de muncă cu duiumul încât să stabilești...în mare parte, acolo vor fi angajați ai STS-ului, care fie va angaja fie îi va aduce din altă parte. Probabil că o să-i ducă din Bistrița, din oraș, și va fi o cheltuială o dată în plus pentru STS să ducă oameni din Bistrița în Beclean. Nu vă imaginați că oamenii de acolo care stau în Bistrița vor merge să stea în Beclean. Nu. Tot ce va urma după ce se va construi va însemna o cheltuială în plus pentru STS și pentru toată lumea. Noi tot la fel ne vom loga la acel centru cum se va loga și Maramureșul, și Bistrița și așa mai departe. Doar că este nefiresc să duci un astfel de centru de date al regiunii măcar să nu îl duci într-o reședință de județ. N-ai niciun argument. Spuneți ce argument are orașul respectiv. S-au uitat cei 8 președinți pe hartă, au pus degetul și au zis «închidem ochii și unde punem degetul»... aici. Eu cred că așa au făcut. Au închis ochii, cred că domnul Bolojan (Ilie Bolojan – președintele CJ Bihor – n.r) le-a pus ceva la ochi la ceilalți mai tineri și le-a zis «unde cade mâna, păi a căzut pe Beclean. Bravo, aici facem centrul nostru pentru baza de date». N-are nicio logică, chiar dacă eu încerc să fac haz de necaz. Alegerea acestui orășel n-are legătură cu niciun criteriu”, a comentat, miercuri, Alin Tișe, președintele CJ Cluj.

„Pariu că nu se face?”

Tișe este convins că acest proiect nu va vedea lumina zilei.

„Am cerut de la ADR Nord Vest procedura, hotărârile, am cerut tot ce înseamnă modalitatea de a lua hotărârea aceasta cu consecința de a ataca chiar în instanță, le-am cerut oficial să îmi dea toată procedura, care a fost legea în baza căruia au luat această decizie, care au fost criteriile după care au au decis să fie acolo și nu altundeva. Criteriul a fost următorul: Clujul are destule, cum să mă lupt eu cu o asemenea afirmație? Atunci, evident, s-au gândit că cei care nu au, vor primi în perspectivă. O să vedeți că nu se va realiza la Beclean. Putem să facem pariu astăzi, fac pariu că nu se va putea face acest centru pentru că va implica mult prea multe costuri într-un alt oraș decât reședințele de județ. Dacă e să mă înșel înseamnă că nu mai niciun criteriu la care să mă raportez și voi accepta că s-a ales pur și simplu politic. În perspectivă, noi toți plătim acest joc al lor de-a aduce instituții importante în locuri în care cresc costurile”, a încheiat Tișe.

Cloud-ul Regional va fi finanţat prin fonduri europene și dispune de o alocare financiară de 60,332 milioane de euro şi are ca obiectiv specific valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetăţenilor, al companiilor, al organizaţiilor de cercetare şi al autorităţilor publice, din care 31,450 milioane de euro este bugetul alocat realizării centrului de date.

