„Bistrița și Sălaj să-și facă spitale, bolnavii să nu mai vină la Cluj”. Alin Tișe continuă „războiul” după ce Clujul a pierdut cloud-ul regional IT. „Bolojan de la Bihor, o vulpe bătrână”

Cloud-ul regional pentru regiunea Nord-Vest, un proiect finanțat prin fonduri europene, va fi realizat în județul Bistrița-Năsăud. Alin Tișe, președintele Consiliului Județean, continuă „războiul” pe această temă și le transmite celor din Bistrița și Sălaj să-și facă spitale ca pacienții să nu mai vină la Cluj.

Alin Tișe și Emil Boc. Sursă foto Facebook Alin Tișe

Cloud-ul de date aferent Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, „inima care bate pentru digitalizare”, se va construi în județul Bistrița-Năsăud, a fost anunțul lui Emil Radu Moldovan, preşedintele Consiliului de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

„Eu m-aș bucura dacă aceste județe ar fi la fel de preocupate, dincolo de o clădire cu niște servere, să-și facă spitale mai bune cu medici, nu spitale goale după ce le termină, adică să aibă și o strategie să atragă medici, la fel Sălajul să-și facă mai multe spitale dacă se poate în 2-3 orașe să nu mai vină toți bolnavii la Cluj, pentru că ei nu sunt capabili să atragă niciun medic acolo. Nu dau sfaturi, dar aș fi mult mai preocupat și ar câștiga mai mult cetățenii din Bistrița și din Alba sau Sălaj decât participarea la aceste jocuri politice cu voturi într-un fel sau altul. Dar până la urmă e strategia dânșilor. Clujul, atunci când le convine, este bun ca și centru de regiune, iar atunci când nu le convine, nu este bun. Atunci când bolnavii vin la Cluj este o chestiune firească și statul e obligat să asigure tratament medical. Știți argumentul, «Clujul are destule, să mai aștepte», e ca și cum ai spune unui bolnav de la Urgență «domnul de la Bistrița să mai aștepte că e cetățean din Bistrița și pentru noi nu e important, prima dată să intre cel din Cluj» sau «să mai aștepte cei din Bistrița că au mai fost astăzi, sunt vreo 40% din cei care au intrat astăzi, să mai stea». Dacă spui unui om că s-a ales Beclean în loc de Cluj care e hub IT, care are clădirea pregătită, are totul la dispoziție, păi ce să mai discutăm?”, a spus Tișe, miercuri, la un post de radio.

Președinții de Consilii Județene din Bistrița-Năsăud, Bihor, Maramureș, Cluj, Sălaj și Satu Mare și-au dat întâlnire în județul Maramureș, unde au decis ca Bistrița-Năsăud să fie casa Centrului de Date pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.

Tișe a spus că este „tare supărat” pe președintele CJ Bihor, Ilie Bolojan pentru că s-a pretat la jocuri politice.

„Cel mai tare sunt supărat pe domnul Bolojan (Ilie Bolojan, președintele Consiliului Județean Bihor – n.r) pentru că dânsul a înțeles ce se întâmplă acolo. Negocierile s-au făcut pentru ca Bihorul să primească ceva, agenția ADRN Nord-Vest. Domnul Bolojan este prietenul meu, dar acum a procedat ca o vulpe bătrână în ale politicii. Vom vedea cine va câștiga și cât va câștiga din această ecuație”, a încheiat Tișe.

