Risc energetic pentru România din cauza temperaturilor extreme: consum de 8.000 MW estimat pentru orele de vârf. Măsuri de urgență decise de Comandamentul energetic.

Comandamentul Energetic a decis adoptarea unor măsuri de urgență în contextul temperaturilor extreme pentru a reduce riscul unui blackout. În orele de vârf, consumul de energie este estimat la 8.000 MW.

Risc energetic pentru România din cauza temperaturilor extreme: consum de 8.000 MW estimat pentru orele de vârf. Măsuri de urgență decise de Comandamentul energetic.| Foto: pexels.com

Ministerul Energiei a convocat luni un comandament de urgență, în contextul valului extrem de căldură care a adus Cod roșu de caniculă în aproape toată țara.

Transelectrica a decis anularea unor retrageri programate din exploatare ale unor instalații, astfel încât infrastructura de transport să fie disponibilă la capacitate maximă și să fie redus orice risc suplimentar asociat condițiilor meteorologice extreme.

În orele de vârf, consumul de energie este estimat la 8.000 MW.

Risc energetic pentru România din cauza temperaturilor extreme: consum de 8.000 MW estimat pentru orele de vârf. Măsuri de urgență decise de Comandamentul energetic.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica a implementat deja „măsuri preventive” la nivelul operării sistemului și al gestionării Rețelei Electrice de Transport.

„Printre acestea se numără anularea unor retrageri programate din exploatare ale unor instalații, astfel încât infrastructura de transport să fie disponibilă la capacitate maximă și să fie redus orice risc suplimentar asociat condițiilor meteorologice extreme”, potrivit unei informări publicate de companie, notează Agerpres.ro

În contextul avertizărilor meteorologice extreme de Cod roșu pentru caniculă, luni a fost convocat Comandamentul energetic.

În cadrul ședinței au fost analizate prognozele privind evoluția consumului de energie electrică, disponibilitatea capacităților de producție și starea Rețelei Electrice de Transport, fiind prezentate măsurile operative necesare pentru menținerea funcționării în condiții de siguranță și continuitate a Sistemului Electroenergetic Național pe întreaga durată a episodului de caniculă.

Consumul maxim estimat

Prognozele elaborate indică pentru această perioadă un consum maxim de aproximativ 8.000 MW, estimat în intervalele de vârf de seară din zilele de luni și marți.

Măsuri graduale implementate în caz de urgență

În funcție de evoluția consumului și a condițiilor de funcționare ale sistemului, sunt pregătite măsuri operative graduale, care pot fi aplicate în orice moment, pentru menținerea echilibrului producție - consum și a siguranței în funcționare.

Totodată, au fost consolidate măsurile de monitorizare și intervenție la nivelul Rețelei Electrice de Transport, astfel încât eventualele incidente să poată fi identificate și gestionate cu maximă operativitate, fără afectarea siguranței alimentării consumatorilor.

Mobilizare pentru supravegherea sistemului energetic

Pe întreaga perioadă a avertizării meteorologice, echipele operative, dar și personalul tehnic de la nivelul sucursalelor teritoriale de transport, inclusiv din stațiile electrice de transformare, monitorizează permanent starea Sistemului Electroenergetic Național și a Rețelei Electrice de Transport, fiind pregătite să intervină prompt dacă situația o impune.

Pe lângă cei aproximativ 1.500 MW puși în funcțiune în centrale electrice și instalații de stocare noi de la începutul anului și până în prezent, dintre care aproximativ 1.000 MW în ultima lună, pentru perioada următoare au fost pregătiți să fie conectați la rețea alți 1.000 MW, investiții în centrale fotovoltaice, centrale eoliene și instalații de stocare, care vor contribui la creșterea flexibilității și rezilienței Sistemului Electroenergetic Național, menționează sursa citată.

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