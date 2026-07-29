Noua lege a salarizării, amânată: Continuă negocierile cu sindicatele. Dragoș Pîslaru: „Nu există consens”.

Noua lege a salarizării nu are șanse să treacă de Parlament, în lipsa unui consens cu sindicatele din Sănătate și Educație. Forma finală a legii ar putea fi definitvată la la jumătatea lunii august.

Noua lege a salarizării, amânată: Continuă negocierile cu sindicatele. Dragoș Pîslaru: „Nu există consens”.| Foto: DepositPhotos.com

Guvernul nu este pregătit să își asume noua lege a salarizării în Parlament, din cauza tensiunilor din sistemele de Sănătate și Educație, potrivit ministrului interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru.

Una dintre problemele majore este reprezentată de sursele de finanțare pentru salarii, semnala recent liderul UDMR, Kelemen Hunor. Concret, suma discutată pentru anvelopa salarială a crescut de la 8 miliarde la 12,1 miliarde de lei, fiind vorba de o diferență de 4 miliarde de lei.

„Sunt într-adevăr 4 miliarde de lei alocate în plus față de prima versiune pe care am publicat-o, care s-au dus tocmai în domeniile de educație și sănătate, apărare și ordine publică și funcție publică””, a anunțat ministrul interimar al Muncii Dragoș Pîslaru, potrivit Digi24.ro

Noua legea a salarizării, amânată: Continuă negocierile cu sindicatele. Dragoș Pîslaru: „Nu există consens”.

Guvernul condus interimar de Ilie Bolojan va continua negocierile cu sindicatele din Sănătate și Educație, în condițiile în care în cele două sectoare nu există consens asupra proiectului. Astfel, forma finală a legii salarizării ar putea fi definitivată la mijlocul lunii august.

Pîslaru a respins informațiile conform cărora prin noul proiect ar urma să scadă salariile angajaților din sistemul public.

„Niciun venit aflat în plată nu va scădea”, a reiterat ministrul interimar al Muncii. În cazul în care noua grilă de salarizare ar genera un venit mai mic decât cel încasat în prezent, diferența urmează să fie acoperită prin sume compensatorii prevăzute în lege.

Pîslaru susține că majoritatea personalului din Sănătate ar urma să beneficieze de creșteri salariale prin noua lege. În continuare, discuțiile vizează plata gărzilor și a turelor efectuate în weekend și în zilele de sărbătoare legală.

Proiectul noii legi a salarizării păstrează prevederea privind reducerea numărului de sporuri, astfel încât aproximativ 80 de sporuri vor fi eliminate.

Anvelopa salarială ar urma să crească cu 4 miliarde de lei, față de suma prevăzută inițial. Guvernul a identificat surse altternative de finanțare, care vor fi analizate dacă proiectul va beneficia de susținere parlamentară, potrivit reprezentanților Ministerului Muncii.

Legea salarizării reprezintă unul dintre cele mai importante jaloane din PNRR, iar în lipsa acestui proiect România riscă să piardă circa 770 de milioane de euro din fondurile europene. Reforma vizează peste 1,2 milioane de angajați din sectorul public.

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Foto: DepositPhotos.com

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