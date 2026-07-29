Atac cibernetic asupra Administrației Naționale a Penitenciarelor. Unele servicii au fost suspendate!

Administrația Națională a Penitenciarelor a anunțat că a fost ținta unui atac cibernetic de tip ransomware, care a afectat mai multe stații de lucru și servere.

Un atac cibernetic de tip ransomware a vizat Administrația Națională a Penitenciarelor, afectând mai multe stații de lucru și servere ale instituției. | Foto: Imagine generată cu ajutorul AI

Un atac cibernetic de tip ransomware a vizat Administrația Națională a Penitenciarelor, afectând mai multe stații de lucru și servere ale instituției.

Ca măsură de siguranță, instituția a suspendat temporar o serie de servicii, iar cazul va fi investigat de DIICOT, conform Agerpres.ro.

DNSC a intervenit pentru limitarea impactului

Potrivit ANP, imediat după identificarea atacului, echipa IT a instituției a solicitat sprijinul Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), care a intervenit pentru limitarea efectelor incidentului.

Toate echipamentele afectate au fost izolate fizic, iar specialiștii lucrează în prezent la remedierea problemei și la stabilirea circumstanțelor în care s-a produs atacul.

Unele servicii, suspendate temporar

Ca măsură de precauție, ANP a oprit temporar funcționarea mai multor servicii, printre care IMS Web, Infokiosk, serviciile de telefonie destinate persoanelor private de libertate, portalul pentru programarea vizitelor, conexiunile VPN dintre unități și site-ul instituției.

Reprezentanții Administrației Naționale a Penitenciarelor au precizat că vor fi identificate, în cel mai scurt timp, soluții alternative pentru ca persoanele private de libertate să poată păstra legătura cu familiile și aparținătorii lor.

Plângere la DIICOT

Instituția a anunțat că, pe lângă investigația tehnică desfășurată împreună cu DNSC, va depune în cursul zilei o plângere la DIICOT pentru investigarea atacului cibernetic.

Activitatea instanțelor și transferurile, afectate

ANP a transmis că persoanele private de libertate vor fi prezentate miercuri la instanțele de judecată conform programărilor deja stabilite. În zilele următoare, ședințele de judecată vor fi organizate prin sistem de videoconferință, cu informarea prealabilă a instanțelor.

În ceea ce privește transferurile între penitenciare, acestea au fost suspendate temporar, urmând ca doar situațiile excepționale să fie gestionate punctual, dacă va fi necesar.

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