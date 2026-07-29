Control mai rapid pentru pasageri la Aeroportul Internațional Cluj. Va fi achiziționat un sistem de acces și verificare în valoare de 1.8 mil. lei.

Controlul pasagerilor va fi și mai rapid la Aeroportul Internațional Cluj datorită unui sistem de acces și verificare rapidă tip „Fast Track”.

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj va integra un sistem de acces și verificare rapidă tip „Fast Track” | Foto: Facebook, Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj va integra un sistem de acces și verificare rapidă tip „Fast Track”.

Verificare mai rapidă pentru pasageri la Aeroportul Internațional Cluj

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj își consolidează poziția de aeroport regional modern și orientat către pasageri, prin oferirea unui serviciu premium utilizat de majoritatea aeroporturilor europene cu trafic de peste două de milioane de pasageri/an: sistemul de acces și verificare rapidă tip „Fast Track".

Achiziția noului sistem, în valoare estimată de 1.867.071 lei, a fost recent scoasă la licitație de aeroportul clujean și vizează montarea a două porți de acces eGate, prevăzute cu cititor electronic de documente integrat în poarta electronică de acces pentru citirea codurilor de bare.

„Este foarte important ca aeroportul să țină pasul cu nevoile și așteptările tot mai ridicate ale pasagerilor, iar investițiile în facilități moderne și servicii eficiente reprezintă o prioritate. Achiziționarea acestui sistem de acces rapid va contribui la fluidizarea fluxurilor de pasageri, la reducerea timpilor de așteptare și la creșterea confortului celor care utilizează aeroportul nostru. Ne dorim ca fiecare pasager să beneficieze de o experiență cât mai plăcută, iar Aeroportul Avram Iancu să își consolideze poziția de principal aeroport regional al țării și de importantă poartă aeriană către Europa”, a declarat președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

Implementarea sistemului „Fast Track” reprezintă o investiție strategică a Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj, prin care urmărește dezvoltarea serviciilor aeroportuare, îmbunătățirea experienței pasagerilor și consolidarea competitivității în raport cu alte aeroporturi regionale europene. De asemenea, în ceea ce-i privește pe pasageri, facilitățile vizează:

reducerea timpilor de așteptare în zona controlului de securitate;

creșterea confortului și predictibilității în zona de îmbarcare;

oferirea unei experiențe premium pentru pasagerii de business și pentru cei care călătoresc frecvent;

îmbunătățirea experienței generale de procesare a documentelor și tranzit în incinta aeroportului.

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