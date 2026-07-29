CFR Cluj ar putea renunţa la un jucător transferat în această vară înainte de a debuta într-un meci oficial!

După ce a bifat prima victorie în noul sezon, 5-0 contra lui FC Voluntari, CFR Cluj s-ar putea despărţi chiar de unul dintre jucătorii veniţi în această vară.

CFR Cluj ar putea renunţa la un jucător transferat în această vară / Foto: Sergiu CRĂCIUN, monitorulcj.ro

Dacă la primul meci din această ediţie a Superligii, pierdut cu Oţelul Galaţi scor 1-2, Antonio Folha nu s-a putut baza pe jucătorii transferaţi în această vară, portughezul a avut la dispoziţie pentru meciul de luni după-masă aproape toţi fotbaliştii care au semnat cu CFR Cluj în perioada aceasta de mercato.

Trei dintre aceştia, Renato Pantalon, Bruno Costa şi Stefan Drazic, au început meciul chiar din primul minut, în timp ce Francisco Barrios, Yuval Sade şi Andre Moreira au fost pe banca de rezerve.

L-au transferat, dar e posibil să plece!

Nici la acest meci, cum s-a întâmplat şi la cel din cupele europene cu Alaskhert, în lot nu s-a aflat Igor Savic (25 de ani), fotbalist transferat de ardeleni de la Zrinjski, locul 2 din Bosnia. El nu a fost înregistrat în lotul pentru campionat, iar situaţia sa este, pentru moment, în aer.

Într-o intervenţie pentru Prima Sport, Ricardo Cadu, directorul sportiv al clubului din Gruia, a explicat ce s-a întâmplat cu fotblistul bosniac în primele meciuri din acest sezon.

Portughezul a anunţat că Savic a avut anumite probleme cu viza atunci când trebuia să fie înregistrat la Liga Profesionistă de Fotbal, dar că acum nu este exclus chiar scenariul de a pleca din România înainte să debuteze într-un meci oficial.

„El a avut o problemă cu viza, nu a ajuns la timp, asta e tot. (Va fi înregistrat?) Nu ştiu dacă va fi, asta trebuie să vorbim şi vom vedea, nu ştiu ce va fi. (Sunt şanse să plece?) Se poate şi varianta asta, să vedem.”, a spus Ricardo Cadu despre fotbalistul care a mai trecut pe la Torpedo Moscova şi Waregem de-a lungul carierei.

Cadu a vorbit şi despre cei care au jucat în meciul de luni şi a anunţat că vişiniii ar mai putea transfera jucători, în funcţie de probleme care apar în lot.

„Cei care au intrat, mi-au plăcut foarte mult. Toţi care au intrat din primul minut, au jucat foarte bine, cei care au intrat de pe bancă, la fel. Dar trebuie să avem răbdare, am mai zis. Sunt jucători noi la echipă, e normal să fie nevoie de timp. (Mai urmează transferuri?) Perioada e deschisă până în septembrie, nu e închis nici la plecări, nici la veniri.”, a încheiat fostul fundaş.

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