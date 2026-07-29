Termenul pentru achiziția de locuințe cu TVA de 9%, prelungit. Ministrul interimal al Finanțelor, Alexandru Nazare: „Este o măsură de echitate”.

Cei care au semnat precontracte pentru achiziția de locuințe vor putea să finalizeze procedura de achiziție până la 30 septembrie 2026 cu TVA de 9%, în loc de 21%.

Termen prelungit pentru achiziția de locuințe cu TVA de 9% | Foto: DepositPhotos.com

Senatul a adoptat, în sesiune extraordinară, o propunere legislativă care le permite celor ce au semnat precontracte de cumpărare a unor locuinţe până la 31 iulie 2025 să finalizeze procedura fără TVA majorat până pe 30 septembrie 2026. Măsura urmăreşte ca aceşti cumpărători să nu fie afectaţi de atacul cibernetic care a lovit Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

„În perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei legi şi data de 30 septembrie 2026 inclusiv, persoana fizică în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice poate achiziţiona o singură locuinţă cu cota redusă de TVA de 9% dacă (...) locuinţa are o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti şi o valoare inclusiv a terenului pe care este construită care nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv TVA”, se arată în proiect.

Locuinţa, în momentul livrării, care nu poate depăşi data de 30 septembrie 2026, trebuie să poată fi locuită ca atare conform condiţiilor legale în vigoare la data încheierii actelor juridice ce au avut obiect plata în avans pentru achiziţionarea unei astfel de locuinţe.

Până la data de 1 octombrie 2026 se aplică o cotă redusă de TVA de 9% pentru livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, către primării în vederea atribuirii de către acestea cu chirie subvenţionată unor persoane sau familii a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei dacă au fost încheiate până la data de 1 august 2025 acte juridice care au ca obiect plata în avans pentru achiziţionarea acestora.

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare va fi dezbătută de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.

Ministrul interimal al Finanțelor, Alexandru Nazare: „Este o măsură de echitate”

„Consens în Parlament prin dialog și argumente solide. TVA 9% la locuințe se prelungește până la 30 septembrie. Forma de proiect elaborată de Ministerul Finanțelor privind prelungirea termenului pentru achiziția locuințelor cu TVA redus a trecut de votul colegilor din Senat. Ministerul Finanțelor a susținut o soluție limitată, țintită și responsabilă: nu am creat o nouă facilitate fiscală, ci am propus prelungirea termenului cu o perioadă rezonabilă pentru finalizarea tranzacțiilor deja eligibile, astfel încât românii afectați de blocajul ANCPI să nu suporte costuri suplimentare din motive care nu le sunt imputabile. O intervenție punctuală, care protejează cetățenii și, în același timp, păstrează disciplina și predictibilitatea cadrului fiscal (…) Este o măsură de echitate și de respect pentru toți cei angajați în tranzacții imobiliare, prin care asigurăm predictibilitate atât acestora cât și tranzacțiilor din piața imobiliară în perioada următoare. Cred în dialog, negociere și armonizarea obiectivelor. Atunci când există argumente solide și preocupare reală pentru interesul public, putem construi punți de negociere și soluții chiar și în cele mai tensionate circumstanțe”, a scris Alexandru Nazare pe pagina sa de Facebok.

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Foto: DepositPhotos.com

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