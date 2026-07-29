Asfalt reparat pe un drum important din Cluj. Alin Tișe: „Scurtează timpul de deplasare pentru turiștii care vor să ajungă la Beliș sau Cascada Vălul Miresei”.

Au fost demarate lucrări de întreținere la un drum care duce către destinații turistice din județul Cluj.

Consiliul Județean Cluj a demarat lucrări de întreținere pe DJ 108C | Foto: Consiliul Județean Cluj

Consiliul Judeţean Cluj a demarat lucrări de întreţinere curentă şi periodică și reparare a carosabilului pe drumul judeţean DJ 108C, pe tronsonul situat între joncțiunea cu drumul național DN 1 și localitatea Mănăstireni.

Este vizat, astfel, sectorul în lungime de opt kilometri cuprins între pozițiile kilometrice 22+450 și 30+450.

Lucrări de întreținere pe drumul judeţean DJ 108C | Foto: Consiliul Județean Cluj

Alin Tișe: „Drumul scurtează timpul de deplasare pentru turiștii care vor să ajungă la Beliș și Cascada Vălul Miresei”

„Acest sector de drum județean se constituie într-o veritabilă poartă de acces către Munții Apuseni, fiind un coridor turistic de importanță județeană. El scurtează și optimizează considerabil timpul de deplasare pentru turiștii care vor să ajungă în zone precum Beliș – Fântânele, Răchițele - Cascada Vălul Miresei sau Doda Pilii și Ic Ponor”, a spus președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

Carosabil reparat pe drumul judeţean DJ 108C | Foto: Consiliul Județean Cluj

Operațiunile constau în întreținerea părții carosabile, a platformei drumului și a îmbrăcăminții asfaltice prin frezarea zonelor de carosabil deteriorate, plombarea gropilor și tratarea burdușirilor și a tasărilor.

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