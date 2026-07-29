Rusia respinge acuzațiile de încălcare a spațiului aerian al României: „Incidente regizate”

Rusia a respins acuzațiile de încălcare a spațiului aerian al României și a anunțat că va răspunde la expulzarea de către autoritățile de la București a unui diplomat rus.

Rusia respinge acuzațiile cu privire la încălcarea spațiului aerian al României

Ministerul de Externe de la Moscova a afirmat marți seară, 28 iulie 2026, că afirmațiile României că drone rusești i-au violat spațiul aerian sunt lipsite de temei și a promis să răspundă la expulzarea de către autoritățile de la București a unui diplomat rus, relatează Reuters, citat de Agerpres.ro.

Rusia respinge acuzațiile României: „Incidente regizate”

Purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, a scris într-o postare pe site-ul ministerului că poporul român nu ar fi de acord cu acuzațiile guvernului său și a îndemnat în schimb la o „judecată sănătoasă” în adoptarea unei poziții asupra războiului de peste patru ani dintre Rusia și Ucraina.

„Respingem aceste ultime acuzații nefondate. Incidentele înscenate și materialele lor de propagandă arată tentativa conducerii românești de a acoperi rezultatele dezastruoase ale poziției lor iresponsabile în susținerea regimului de la Kiev'', a scris Zaharova.

„Nimeni nu ar trebui de aceea să fie surprins de cererea tot mai mare de judecată sănătoasă în comunitatea locală când vine vorba de Ucraina și de bufoneriile liderilor săi”, a adăugat ea.

România, a menționat Zaharova, va primi un „răspuns adecvat” la acțiunile sale.

Totodată, Ambasada Rusiei în România a transmis că acuzațiile care se aduc sunt incidente regizate.

„La 27 iulie, autoritățile române au întreprins un demers în cadrul căruia Ambasadorului Rusiei la București i-au fost aduse acuzații nefondate privind pretinse încălcări ale spațiului aerian al României de către vehicule aeriene fără pilot rusești și i s-a comunicat decizia de expulzare a unui diplomat rus. Respingem aceste noi pretenții nefondate. Incidentele regizate și campania de propagandă care le însoțește demonstrează încercarea conducerii României de a acoperi consecințele eșecului politicii sale iresponsabile de sprijinire a regimului de la Kiev”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Ambasadei Rusiei în România.

Ministerul de Externe din România a anunțat luni, 27 iulie 2026 că a expulzat un diplomat de la ambasada rusă după violarea repetată a spațiului său aerian.

Piloții români de avioane de luptă F-16 au doborât trei drone în tot atâtea zile, începând de vineri 24 iulie 2026, în contextul în care Rusia și-a intensificat atacurile împotriva Ucrainei vecine.

În mai, o dronă de proveniență rusă s-a prăbușit peste un bloc de locuințe din Galați în timpul unui atac asupra Ucrainei vecine, provocând rănirea unei femei și a unui minor.

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