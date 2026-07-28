Caravana UE ajunge în Florești. Cetățenii, invitați la dialog. Primar Bogdan Pivariu: „Fondurile europene, esențiale pentru dezvoltarea Floreștiului”.

Caravana Uniunii Europene ajunge la Florești, iar cetățenii sunt invitați la dialog cu reprezentanții administrației publice.

Caravana UE ajunge la Florești. Primar Bogdan Pivariu: „Fondurile europene, esențiale pentru dezvoltarea comunei”. Fotografie realizată vineri, 10 iulie 2026 | Foto: monitorulcj.ro

Caravana UE ajunge la Florești în cadrul unei întâlniri unde cetățenii vor putea discuta cu reprezentanții administrației publice și vor putea transmite propuneri pentru viitoarele acțiuni europene desfășurate în comunitate.

Astfel, cetățenii sunt invitați joi, 30 iulie 2026, de la ora 17.00, în spațiul multifuncțional „Hambar” din Parcul Poligon, la un dialog deschis despre oportunitățile europene 2026-2030 și despre cum se dezvoltă Floreștiul cu sprijinul Uniunii Europene.

Participare este gratuită.

Primar Bogdan Pivariu: „Fondurile europene, esențiale pentru dezvoltarea Floreștiului”

„Fondurile europene reprezintă un instrument esențial pentru dezvoltarea Floreștiului. Prin proiectele pe care le implementăm, investițiile europene devin școli, infrastructură, spații publice și servicii mai bune pentru comunitatea noastră. Ne dorim însă ca cetățenii să cunoască nu doar proiectele deja realizate, ci și oportunitățile pe care Uniunea Europeană le pune la dispoziția lor. Caravana UE creează tocmai acest dialog direct, necesar unei comunități moderne și bine informate”, a declarat primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu.

În cadrul evenimentului se va discuta despre:

Proiecte europene realizate în Florești

Planuri pentru zona metropolitană Cluj

Cum poți accesa programe și finanțări UE

Totodată, evenimentul va marca și lansarea unui EU Corner la Primăria Florești pentru a facilita accesul cetățenilor la informații, publicații și oportunități europene.

Invitați speciali:

Bogdan Nicolae Pivariu - primarul comunei Florești

Lia Valendorfean – EUROPE DIRECT Cluj

Cristina Bălgărădean – Enterprise Europe Network / EU-OSHA

Adrian Răulea – Zona Metropolitană Cluj

Bogdan Moga - consilier local & BELC

Dialog cu cetățenii din Florești

Evenimentul va include și o sesiune de întrebări și răspunsuri (Q&A). Participanții vor putea discuta direct cu invitații și vor putea transmite propuneri pentru viitoarele acțiuni europene desfășurate în comunitate.

Evenimentul își propune să aducă Uniunea Europeană mai aproape de cetățeni, chiar la ei acasă, într-un cadru deschis de informare și dialog despre oportunitățile europene, proiectele finanțate din fonduri europene și direcțiile de dezvoltare pentru perioada 2026–2030.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: