Boc, despre cele 50 de locuințe pentru romii din Pata Rât: „Nu se dau gratis!” Apartamentele vor rămâne în proprietatea Primăriei Cluj-Napoca.

Consiliul Local Cluj-Napoca a aprobat proiectul european „LOCUS: Locuire, Oportunități și Coeziune Urbană Sustenabilă”, prin care Primăria urmărește să cumpere peste 50 de locuințe pentru relocarea treptată a familiilor din comunitățile informale de la Pata Rât.

Primăria Cluj-Napoca a primit undă verde pentru proiectul european „LOCUS”, ce vizează cumpărarea a peste 50 de locuințe în vederea relocării familiilor din comunitățile informale de la Pata Rât. | Foto: Facebook Radio Pata

Primăria Cluj-Napoca a primit undă verde pentru proiectul european „LOCUS”, ce vizează cumpărarea a peste 50 de locuințe în vederea relocării familiilor din comunitățile informale de la Pata Rât.

Primarul Emil Boc a precizat că apartamentele nu vor fi oferite gratuit, ci vor rămâne în proprietatea municipalității și vor fi închiriate beneficiarilor.

Peste 50 de locuințe, cumpărate cu fonduri europene

Proiectul „LOCUS” a fost aprobat în ședința extraordinară a Consiliului Local din 28 iulie și urmărește atragerea unor finanțări europene de mai multe milioane de euro pentru integrarea familiilor rome din Pata Rât în locuințe cu caracter social.

Potrivit administrației locale, Primăria Cluj-Napoca intenționează să achiziționeze peste 50 de apartamente atât în municipiu, cât și în comunele din zona metropolitană.

Emil Boc: „Locuințele se dau în chirie”

În timpul dezbaterilor, primarul Emil Boc a subliniat că locuințele nu vor deveni proprietatea beneficiarilor.

„Aceste locuințe se dau în chirie. Nu devin proprietatea cuiva, ele rămân proprietate publică”, a declarat edilul.

Acesta a explicat că finanțarea provine din fonduri europene și nu din bugetul local, iar municipalitatea continuă, în paralel, să construiască locuințe sociale, să cumpere apartamente pentru persoanele aflate pe listele de priorități și să acorde sprijin pentru plata chiriei persoanelor aflate în dificultate.

Consilierii au cerut monitorizarea beneficiarilor

În cadrul ședinței, consilierul local USR Mihaela Nia a anunțat că susține proiectul, însă a atras atenția că beneficiarii trebuie monitorizați și că trebuie să existe consecințe în cazul nerespectării obligațiilor asumate.

Ea a subliniat că finanțarea este asigurată în principal din fonduri europene și a cerut ca implementarea proiectului să fie atent urmărită.

Obiectiv: desființarea așezărilor informale până în 2030

Viceprimarul Oláh Emese, inițiatoarea proiectului, a explicat că strategia municipiului prevede desființarea până în anul 2030 a așezărilor informale din zona Pata Rât și asigurarea unor condiții decente de locuire pentru familiile relocate.

Potrivit acesteia, proiectul continuă programele Pata Cluj, Pata 1 și Pata 2, derulate în ultimii aproximativ 20 de ani cu finanțări europene și norvegiene.

Viceprimarul a mai precizat că locuințele prevăzute în proiect sunt locuințe cu caracter social, iar destinația acestora va fi menținută obligatoriu timp de cel puțin zece ani, conform condițiilor impuse prin finanțarea europeană.

Dezbateri și critici în Consiliul Local

Proiectul a generat și discuții în Consiliul Local. Consilierul PSD Radu Lupaș a cerut ca locuințele achiziționate să rămână în patrimoniul municipiului și să nu fie înstrăinate în viitor.

La rândul său, consilierul AUR Cosma a criticat durata implementării programelor dedicate comunității din Pata Rât, apreciind că administrația vorbește despre un proiect început în urmă cu două decenii.

Viceprimarul Oláh Emese a răspuns că intervențiile în zonă se desfășoară de aproximativ 20 de ani, iar hotărârea adoptată acum vizează depunerea unui nou proiect pentru finanțare europeană și consolidarea cadrului instituțional necesar implementării acestuia.

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