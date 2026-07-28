Șapte din zece români din diaspora exclud revenirea în țară în viitorul apropiat

Șase din zece români aflați în diaspora (61%) au investit deja în România, totuși 70% dintre cei plecați exclud revenirea în țară în următoarele 12 luni.

Șapte din zece români din diaspora exclud revenirea în țară în viitorul apropiat|Foto: DepositPhotos.com

Circa 61% dintre românii din diaspora au investit deja în România, prin diverse metode - sprijin financiar pentru familie, imobiliare, deși 70% exclud revenirea în țară în următoarele 12 luni, arată rezultatele unui studiu de specialitate dat publicității marți, informează Agerpres.ro

Totodată, fiecare comunitate a diasporei investește diferit: cea din Germania are cea mai mare rată de investiție (71%) și cel mai ridicat sprijin financiar direct pentru familie (44%).

Șapte din zece români din diaspora exclud revenirea în țară în viitorul apropiat

Diaspora din Marea Britanie are cel mai avansat profil economic - 29% ocupă roluri de conducere/antreprenoriat, 62% au studii superioare, iar 46% câștigă peste 3.000 de euro/lună.

De asemenea, fiecare piață cere o strategie financiară distinctă, astfel că Italia are în prim-plan protejarea patrimoniului, Germania - predictibilitatea; Spania - consumul nostalgic, iar Regatul Unit - randamentul financiar.

În același timp, Republica Moldova e un hub de capital uman tânăr pentru România, respectiv 49% Generația Z (vârstă medie 31 ani), 38% inactivi (+17% vs. medie).

În ceea ce privește situația din România, 61% dintre cei aflați peste granițe au investit în România prin imobiliare sau sprijin familial, însă, în paralel, 70% au declarat că exclud revenirea în țară următoarele 12 luni.

La nivel general, profilul socio-profesional al românilor stabiliți în afara țării indică o stabilitate structurală evidentă, unde 44% au statutul de angajați, iar 23% activează ca manageri sau antreprenori.

Studiul a fost realizat pe un eșantion de 2.000 de respondenți, structurat cu echilibru de gen (50% - 50%), cu vârste între 18 și 65 de ani și rezidență de minimum șapte luni pe an în afara României.

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Foto: DepositPhotos.com

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