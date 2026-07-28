Ministerul Sănătății reacționează după declanșarea grevei generale: Spitalele, monitorizate în toată țara

Ministerul Sănătății a solicitat direcțiilor de sănătate publică din întreaga țară să monitorizeze activitatea spitalelor și să raporteze de urgență orice incident care ar putea afecta pacienții, după declanșarea grevei generale din sistemul sanitar.

Ministerul Sănătății a solicitat direcțiilor de sănătate publică din întreaga țară să monitorizeze activitatea spitalelor. | Imagine generată cu ajutorul AI

După declanșarea grevei generale din sistemul sanitar, Ministerul Sănătății a cerut direcțiilor de sănătate publică din întreaga țară să monitorizeze activitatea spitalelor și să raporteze imediat orice incident care ar putea afecta pacienții.

Instituția susține că dialogul cu sindicatele continuă și anunță măsuri privind salarizarea și reducerea deficitului de personal, conform ziare.com.

Direcțiile de sănătate publică, în alertă

Ministerul Sănătății a transmis că a cerut direcțiilor de sănătate publică să urmărească permanent activitatea unităților sanitare și să informeze imediat autoritățile în cazul unor situații care pot afecta continuitatea serviciilor medicale.

Reprezentanții ministerului au precizat că respectă dreptul constituțional al angajaților de a organiza acțiuni sindicale și susțin că dialogul social rămâne principalul instrument pentru identificarea unor soluții în sistemul sanitar.

Ce propune Ministerul Sănătății

În urma discuțiilor purtate cu organizațiile sindicale înaintea grevei, Ministerul Sănătății afirmă că a formulat mai multe propuneri pentru viitoarea lege a salarizării.

Printre măsurile anunțate se numără majorarea sporului pentru gărzile efectuate în structurile de urgență de la 20% la 30%, introducerea unui program-pilot de salarizare în funcție de performanță pentru personalul medical din spitalele publice, revizuirea modului de acordare a sporurilor pentru condiții periculoase și reconfigurarea coeficienților de salarizare pentru corectarea dezechilibrelor existente. Totodată, ministerul propune o perioadă de tranziție pentru aplicarea noilor prevederi salariale.

Peste 7.000 de posturi ar putea fi deblocate

Ministerul a anunțat că a inițiat un memorandum pentru deblocarea a peste 7.000 de posturi în unitățile sanitare publice, măsură despre care spune că va contribui la reducerea deficitului de personal și la consolidarea capacității sistemului medical.

Oficialii au transmis că vor continua dialogul cu sindicatele și cu ceilalți parteneri din domeniu, iar prioritatea rămâne asigurarea continuității actului medical și protejarea accesului pacienților la servicii de sănătate, inclusiv pe durata protestelor.

SANITAS a intrat în grevă generală

Federația SANITAS a declanșat marți, 28 iulie, greva generală pe termen nelimitat, nemulțumită de prevederile noii legi a salarizării, despre care susține că menține inechitățile dintre diferitele categorii de angajați din sistemul sanitar.

Sindicaliștii afirmă că, pe durata protestului, spitalele vor asigura doar urgențele și serviciile medicale esențiale, astfel încât pacienții să nu fie lipsiți de îngrijirile necesare. De asemenea, reprezentanții SANITAS au acuzat presiuni asupra angajaților, susținând că în unele unități managerii ar fi solicitat liste cu salariații care participă la grevă.

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