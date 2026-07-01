Sorin Grindeanu este de acord cu rotativa la guvernare: „Dacă începe cu PSD”

Președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a spus că accepta varianta rotativei la guvernare, însă condiția este ca PSD să dea primul premierul.

Liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, de acord cu rotativa de guvernare: „Dacă începe cu PSD” | Foto: cdep.ro

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, 1 iulie 2026, că este de acord cu rotativa la guvernare atât timp cât PSD este primul care dă premierul și a spus că nu are nimic împotriva lui Siegfried Mureșan.

Grindeanu, de acord cu rotativa, însă doar dacă începe cu PSD

Grindeanu a fost întrebat dacă este de acord ca la guvernare să existe o rotativă, cu PSD, pe de o parte, și cu PNL-USR-UDMR, pe de altă parte, și dacă este de acord ca Siegfried Mureșan să fie prim-ministru din partea polului de dreapta

„Eu am spus că sunt de acord cu această rotativă atât timp cât începe cu PSD. Asta este ceea ce am spus și nu mi-am schimbat punctul de vedere. Adică, n-am nimic cu domnul Mureșan. E treaba lor pe cine propun candidat de prim-ministru, nu e o chestiune pe care să o transform într-o bătălie personală și nu mă interesează să fac acest lucru. Ceea ce mă interesează și ceea ce interesează Partidul Social Democrat este să găsim rapid o soluție”, a spus liderul social-democraților la Palatul Parlamentului.

Liderul social-democraților a adăugat că cea mai bună soluție pentru România este un Guvern cu puteri depline, și nu alegerile anticipate.

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