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Politică

Grindeanu dezvăluie singurul nume rostit la Cotroceni: „N-au acceptat alții!”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că în cadrul consultărilor de luni de la Palatul Cotroceni nu a fost discutată nicio propunere concretă pentru funcția de premier.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că în cadrul consultărilor de luni de la Palatul Cotroceni nu a fost discutată nicio propunere concretă pentru funcția de premier. | Imagine generată cu ajutorul AI Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că în cadrul consultărilor de luni de la Palatul Cotroceni nu a fost discutată nicio propunere concretă pentru funcția de premier. | Imagine generată cu ajutorul AI

 

 


 

Liderul social-democrat a precizat că singurul nume invocat în timpul negocierilor a fost cel al lui Eugen Tomac, în contextul unui posibil guvern de tranziție.


 

La finalul consultărilor de la Palatul Cotroceni, Sorin Grindeanu a respins informațiile potrivit cărora în cadrul discuțiilor ar fi fost avansate nume pentru funcția de prim-ministru, inclusiv cel al lui Alexandru Nazare, conform ziare.com.


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„Nu s-a discutat de niciun nume”

Întrebat dacă în timpul negocierilor a fost propus un viitor premier, liderul PSD a răspuns că subiectul nu a fost discutat.

„Nu s-a discutat azi de niciun nume. Ca să fiu clar, niciun nume nu s-a pronunțat azi”, a declarat Sorin Grindeanu.


Acesta a explicat însă că el a adus în discuție numele liderului PMP, Eugen Tomac, în contextul dezbaterilor privind posibilitatea formării unui guvern de tranziție.

Grindeanu: „De ce nu a fost bună propunerea cu Eugen Tomac?”

Potrivit liderului social-democrat, ideea unui guvern cu mandat limitat a fost analizată și în urmă cu aproximativ două luni.


„Am pronunțat eu de câteva ori numele Eugen Tomac și vă spun și de ce. Tot a venit vorba despre acest scenariu de guvern de armistițiu, de pace, de tranziție. Am întrebat de ce nu a fost bună propunerea inițială a președintelui, de acum două luni, Eugen Tomac. Am fi avut un guvern cu durată de viață scurtă, care să ne treacă de această perioadă. Dar n-au acceptat alții”, a afirmat Grindeanu.

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PSD nu exclude o formulă guvernamentală alături de UDMR

Întrebat despre posibilitatea unei formule de guvernare din care să facă parte și UDMR, președintele PSD a spus că acest scenariu rămâne deschis.

„Nu a fost niciodată exclusă această poveste de către UDMR și acest scenariu. Deci nu este exclus”, a declarat Grindeanu.

Liderul social-democrat a adăugat că păstrează un dialog constant cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, și că pozițiile celor două formațiuni nu s-au schimbat în ultimele zile.

Declarațiile au fost făcute după consultările desfășurate luni la Palatul Cotroceni, în contextul negocierilor pentru desemnarea unui nou prim-ministru și formarea viitorului Guvern.

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