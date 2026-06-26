Nicușor Dan, după negocierile de la Cotroceni: „Am revenit la blocajul politic”. Partidele nu au ajuns la un acord

Liderii PNL, PSD, USR, UDMR s-au întâlnit vineri, 26 iunie, la Palatul Cotroceni, pentru noi negocieri privind formarea viitorului Guvern. Partidele nu au ajuns nici de data aceasta la un consens.

Nicușor Dan, după negocierile de la Cotroceni: „Am revenit la blocajul politic” | Foto: Inquam Photos / George Călin

Liderii partidelor pro-occidentale s-au întâlnit vineri seară la Cotroceni, pentru noi negocieri privind formarea viitorului Guvern. După mai bine de o oră de discuții, partidele nu au ajuns la o înțelegere, iar președintele României, Nicușor Dan, a declarat că negocierile au revenit în impas.

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare imediat după consultări, șeful statului a afirmat că situația politică s-a blocat din nou, deși marți exista perspectiva formării unui guvern minoritar susținut de PSD.

Doi pași înainte, și doi înapoi. Partidele, din nou în impas politic

Chiar dacă după consultările de marți partidele păreau că pot ajunge la un acord, se pare că tensiunile dintre acestea nu s-au diminuat. Nicușor Dan afirmă că s-a revenit la blocajul politic.

„Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD”, a transmis președintele.

Potrivit acestuia, marți, PNL și-ar fi exprimat disponibilitatea de a susține un Guvern minoritar PSD, în anumite condiții privind programul de guvernare.

„Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția”, a afirmat Nicușor Dan.

Apel la reluarea negocierilor

Președintele a precizat că responsabilitatea formării unei majorități parlamentare aparține partidelor și le-a cerut acestora să revină la masa negocierilor.

„Este responsabilitatea partidelor să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită. Le cer în continuare să revină la dialog. România are nevoie de un guvern cu puteri depline”, a transmis Nicușor Dan.

Declarațiile șefului statului vin după ce, joi, PSD l-a propus pe Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru, iar vineri PNL, USR și UDMR au anunțat că îl susțin pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier.

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