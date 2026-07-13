Participi la Electric Castle? Poți merge gratis cu autobuzele CTP în Cluj-Napoca

Participanții la ediția din acest an a festivalului Electric Castle vor putea circula gratuit cu autobuzele CTP din Cluj-Napoca în perioada 16-19 iulie

Participanții la ediția din acest an a festivalului Electric Castle vor putea circula gratuit cu autobuzele CTP / Foto: Compania de Transport Public Cluj-Napoca – Facebook

Brățara Electric Castle aduce un nou beneficiu pentru participanți. Între 16 și 19 iulie, aceasta va putea fi folosită și pentru călătorii gratuite cu autobuzele CTP din Cluj-Napoca.

Anunțul a fost făcut de organizatorii Electric Castle, care precizează că facilitatea este valabilă pe toate autobuzele Companiei de Transport Public din municipiu.

Festivalul Electric Castle are loc între 16 și 20 iulie, la Castelul Banffy din Bonțida, unde sunt așteptați zeci de mii de participanți din România și din străinătate. Pe lângă autobuzele speciale care fac legătura dintre Cluj-Napoca și Bonțida, participanții vor putea folosi gratuit și autobuzele CTP din oraș în perioada 16-19 iulie.

Facilitatea este oferită cu sprijinul BT și Mastercard, în parteneriat cu Primăria Cluj-Napoca și Compania de Transport Public. Pentru a beneficia de gratuitate, este suficientă brățara de acces la festival, fără să mai fie nevoie de cumpărarea unui bilet.

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