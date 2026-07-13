Cluj-Napoca va avea un nou pod peste Someș. Investiția de 6 milioane de euro este finanțată din fonduri europene și bugetul local

Un nou pod va fi construit peste Someșul Mic, în zona străzii Fabricii de Zahăr, după ce Primăria Cluj-Napoca a semnat contractul pentru investiția de aproximativ 6 milioane de euro

Cluj-Napoca va avea un nou pod peste Someș / Foto: Emil Boc- Facebook

Primăria Cluj-Napoca a semnat contractul pentru construirea unui nou pod peste Someșul Mic, în zona străzii Fabricii de Zahăr, investiție estimată la aproximativ 6 milioane de euro. Proiectul va fi finanțat din fonduri europene și din bugetul local. Noul pod va avea o lungime de 78 de metri și va fi construit de la zero, urmând să înlocuiască actuala pasarelă subterană care face legătura intre cartierele Iris și Bulgaria. Podul va dispune de două benzi de de circulație, trotuare și piste pentru biciclete, fiind gândit pentru a îmbunătăți mobilitatea în zonă și pentru a facilita accesul între cele două maluri ale Someșului Mic.

Proiectul nu vizează doar construirea podului. Vor fi modernizați 769 de metri din strada Fabricii de Zahăr, pe tronsonul cuprins între zona Hornbach și Bulevardul Muncii. Totodată, vor fi amenajate 15 locuri de parcare, dintre care o parte vor fi destinate vehiculelor electrice și vor fi dotate cu stații de încărcare.

Primarul Emil Boc a declarat că investiția este una importantă pentru dezvoltarea infrastructurii din municipiu și că lucrările ar urma să fie finalizate în termen de 14 luni.

„Este o investiție realizată în proporție de 85% din fondurile europene. Valoarea totală a proiectului este de 6 milioane de euro. Durata de execuție a proiectului este de 14 luni. Suntem cu ochii pe ei, pentru că voi sunteți cu ochii pe noi, să ne asigurăm că termină la timp și de calitatea acestei lucrări”, a declarat Emil Boc într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Edilul Clujului a mai spus că noul pod și lucrările de modernizare vor contribui la creșterea mobilității urbane și a calității vieții în zona cartierelor Iris și Bulgaria.

„Lucrările vor aduce un spor de calitate, de mobilitate urbană și de calitatea vieții în această zonă din preajma cartierelor Iris și Bulgaria”, a mai specificat primarul Emil Boc.

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