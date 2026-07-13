ANOSR cere schimbarea legii după scandalul de hărțuire de la UBB: „Sancțiunea este legală, dar insuficientă!”

Scandalul de la Facultatea de Teatru și Film a Universității Babeș-Bolyai continuă să provoace reacții.

Scandalul de la Facultatea de Teatru și Film a Universității Babeș-Bolyai continuă să provoace reacții. | Foto: mmonitorulcj.ro / imagine ilustrativă

După ce studenții au cerut demisia cadrului didactic sancționat pentru hărțuire de gen, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România solicită modificarea legislației, susținând că actualele sancțiuni nu oferă suficientă protecție victimelor.

ANOSR și-a exprimat solidaritatea cu studenții și a condamnat ferm actele de hărțuire și abuz semnalate în mediul universitar clujean, apreciind că acest caz scoate în evidență lacune importante ale legislației privind sancționarea abaterilor de etică în învățământul superior.

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„Sancțiunea este legală, dar nu îi protejează pe studenți”

Potrivit organizației, deși Comisia de Etică a UBB a constatat existența faptelor de hărțuire de gen și a aplicat sancțiunea prevăzută de lege: interzicerea, timp de cinci ani, a participării la concursuri de promovare și ocupare a funcțiilor de conducere, cadrul didactic își poate continua activitatea la catedră.

ANOSR susține că această situație îi permite profesorului să rămână în contact direct cu studenții, inclusiv cu persoanele afectate, ceea ce poate crea riscul repetării unor astfel de comportamente.

„Întregul cadru legislativ și mecanismele existente la nivelul instituțiilor de învățământ superior încă nu protejează suficient demnitatea umană și integritatea membrilor comunității universitare”, au transmis reprezentanții organizației.

Ce modificări propun studenții

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România cere Parlamentului și Ministerului Educației completarea Legii învățământului superior și introducerea unor sancțiuni suplimentare pentru cazurile de hărțuire și abuz.

Printre propunerile formulate se numără:

interzicerea desfășurării activităților didactice pentru o perioadă cuprinsă între un semestru și doi ani universitari;

suspendarea cadrului didactic din activitatea de predare pe durata cercetării disciplinare de către Comisia de Etică;

diminuarea salariului sau excluderea din proiecte și granturi pentru persoanele găsite vinovate;

posibilitatea ca sesizările să fie depuse și de reprezentanții legali ai victimelor;

sancționarea persoanelor care contribuie la ascunderea faptelor de hărțuire sau care nu își îndeplinesc obligațiile în combaterea acestora;

obligarea universităților să asigure servicii de consiliere psihologică pentru victimele hărțuirii și abuzului.

ANOSR cere „toleranță zero” față de hărțuire

Reprezentanții studenților afirmă că au susținut încă din 2022 modificarea legislației privind etica universitară și consideră că schimbările adoptate până în prezent nu sunt suficiente.

Organizația și-a exprimat solidaritatea cu studentele care au făcut publice acuzațiile și le solicită tuturor universităților din România să adopte politici reale de „toleranță zero” față de hărțuire, hărțuire sexuală și discriminare de gen.

Reacția ANOSR vine după ce mai multe organizații studențești din cadrul Facultății de Teatru și Film a UBB au cerut public demisia profesorului vizat de decizia Comisiei de Etică, susținând că siguranța studenților trebuie să fie prioritară și că acesta nu ar trebui să mai rămână la catedră.

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