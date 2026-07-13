Al șaptelea jucător care semnează cu U-BT în această vară a ajuns la Cluj!

U-Banca Transilvania și-a întărit compartimentul pivoților prin transferul lui Uroš Plavšić, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 și fost jucător al Stelei Roșii Belgrad.

Uroš Plavšić este al șaptelea jucător transferat de U-Banca Transilvania / Foto: U-BT Cluj-Napoca Facebook

Uroš s-a născut pe 22 decembrie 1998 la Čačak. Înalt de 216 cm, noul jucător al ardelenilor este un pivot rapid și atletic, care-și face simțită prezența în spațiul de 3 secunde.

Și-a petrecut junioratul la Mega Basket, iar potențialul și calitățile fizice l-au recomandat pentru a fi inclus în echipa de seniori a clubului, în a doua jumătate a sezonului 2015-2016.

A revenit în vara anului trecut în echipamentul Stelei Roșii Belgrad și a adunat alte 18 meciuri pentru fosta noastră adversară din Liga Adriatică.

La finalul lunii februarie a fost împrumutat la Bordo Sportif, în liga a doua din Turcia, după revenirea în lotul Zvezdei a pivoților Joel Bolomboy și Jasiel Rivero. În 11 partide jucate pentru Bordo Sportif, Uroš a adunat medii de 11.7 puncte și 9.2 recuperări, în aproximativ 24 de minute petrecute în medie pe parchet.

Uroš Plavšić este al șaptelea jucător transferat de U-Banca Transilvania pentru sezonul 2026-2027, după Bobe Nicolescu , Otis Livingston II , Jalyn McCreary , Dušan Beslać , Malcolm Hill și Javon Bess.

„Un jucător care nu poate ajuta să ne îndeplinim obiectivele. Mi-am dorit mult în echipă, este un jucător care evoluează constant în naționala Serbiei și care are apariții multe în Euroligă în ultimii ani.

Chiar dacă nu cu cele mai bune numere, cred eu că pentru noi este un mare câștigat. Este un jucător înalt, care aleargă foarte bine pentru înălțimea lui și acest lucru este foarte important pentru stilul nostru de joc.

Pe lângă acestea, are și un caracter foarte bun, ceea ce este primul lucru la care nu uităm atunci când selectăm jucători”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul grupării ardelene.

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