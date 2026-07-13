CJ Cluj a început lucrările pe drumul dintre Ciumăfaia și Chidea. Sectorul va fi asfaltat integral!

Consiliul Județean Cluj a demarat lucrările de întreținere pe sectorul de drum dintre Ciumăfaia și Chidea, aflat pe drumul comunal DC 152.

Sectorul de drum Ciumăfaia – Chidea, parte a drumului comunal DC 152, a intrat în lucrări de întreținere, după ce a fost preluat în administrare de Consiliul Județean Cluj. | Foto: CJ Cluj

Sectorul de drum Ciumăfaia – Chidea, parte a drumului comunal DC 152, a intrat în lucrări de întreținere, după ce a fost preluat în administrare de Consiliul Județean Cluj.

Tronsonul, preluat temporar în administrarea forului județean în luna martie, urmează să fie asfaltat integral după finalizarea intervențiilor.

Lucrările au început pe sectorul Ciumăfaia – Chidea, după ce Consiliul Județean Cluj a preluat temporar în administrare acest tronson de drum comunal. Proiectul vizează modernizarea infrastructurii rutiere și îmbunătățirea condițiilor de circulație pentru locuitorii din zonă.

Lucrările de întreținere pe sectorul Ciumăfaia – Chidea au intrat în etapa de reprofilare și stabilizare a drumului. | Foto: Consiliul Județean Cluj

Alin Tișe: „Condițiile de viață se vor îmbunătăți considerabil”

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a declarat că investiția vine în sprijinul comunităților locale.

„Prin preluarea temporară în administrare a acestui sector de drum și prin lucrările pe care le-am demarat, venim în întâmpinarea locuitorilor din Ciumăfaia și Chidea, ale căror condiții de viață se vor îmbunătăți considerabil”, a transmis Alin Tișe.

Utilajele au intrat pe șantierul drumului comunal DC 152, între Ciumăfaia și Chidea. | Foto: Consiliul Județean Cluj

Ce lucrări sunt executate

Intervențiile includ întreținerea platformei drumului prin așternerea unui strat de balast, refacerea terasamentelor, prelungirea sau înlocuirea podețelor, refacerea timpanelor acestora și amenajarea șanțurilor și rigolelor pentru asigurarea scurgerii apelor.

Totodată, vor fi realizate accese către proprietăți, va fi așternut un strat de balast stabilizat, ca etapă premergătoare asfaltării, iar la final întregul sector va fi acoperit cu covor asfaltic.

În prezent, echipele lucrează la reprofilaea drumului, refacerea terasamentelor deteriorate, prelungirea și înlocuirea podețelor, iar lucrările au intrat și în faza de așternere a stratului de balast stabilizat.

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