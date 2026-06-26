Siegfried Mureşan, propunerea PNL, USR şi UDMR pentru funcția de prim-ministru

PNL, USR și UDMR l-au propus pe liberalul Siegfried Mureşan pentru funcția de premier.

Siegfried Mureşan, propunerea PNL, USR şi UDMR pentru funcția de premier. Fotografie realizată în 3 martie 2017, în București. Siegfried Mureșan susţine o conferinţă de presă la sediul Biroului de Informare al Parlamentului European în România Foto: George Călin / Inquam Photos

Europarlamentarul liberal Siegfried Mureşan a fost propus de PNL, USR şi UDMR pentru funcția de prim-ministru al României.

Siegfried Mureşan, propunerea PNL, USR şi UDMR pentru funcția de premier

PNL, USR şi UDMR îl propun pe Siegfried Mureşan pentru funcţia de prim-ministru al României, se arată într-un comunicat transmis, vineri, 26 iunie 2026, de USR şi PNL.

„PNL, USR şi UDMR înaintează o propunere comună pentru funcţia de prim-ministru al României în persoana europarlamentarului Siegfried Mureşan. România are nevoie de un guvern care să gestioneze în mod responsabil urgenţele şi priorităţile ţării (PNRR, Programul SAFE, echilibrele financiar-bugetare, aderarea la OCDE), să continue reformele şi să valorifice fiecare oportunitate de dezvoltare în interesul cetăţenilor”, precizează sursa citată.

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