Răsfăț de vară la Hotel Univers: Ofertele irezistibile ale lunii iulie (P)

Iulie în Cluj vine cu zile lungi, asfalt încins și dorința intensă de a găsi un loc umbrit, un pahar cu limonadă rece și un moment de respiro. La Hotel Univers, cu restaurantele și terasele noastre, suntem zilnic în mijlocul acestei energii – fie că fugi de la birou pentru un prânz rapid, fie că te odihnești după ce ai luat orașul la pas.

Clatite cu inghetata Cluj Hotel Univers terasa Lake View

Luna aceasta, ne-am gândit cum putem să îți facem iulie puțin mai simplu, mai dulce și mai organizat. Iată ce am pregătit pentru tine:

1. Iulie cel mai dulce: -20% la toate deserturile cu înghețată!

Să fim sinceri: ce ar fi o zi toridă de iulie fără un moment absolut decadent de răsfăț înghețat? Luna aceasta, transformăm terasele și restaurantele Univers în destinația ideală pentru iubitorii de dulce.

Pe tot parcursul lunii iulie beneficiezi de o reducere de 20% la toate deserturile noastre vedetă care includ înghețată. Am pregătit un trio de excepție, gata să satisfacă orice poftă:

Gelato artizanal: Fin, cremos și plin de aromă. Este textura perfectă a verii într-o cupă, disponibil în variante clasice sau fructate, ideal pentru a fi savurat la umbră, pe terasa noastră răcoroasă.

Fin, cremos și plin de aromă. Este textura perfectă a verii într-o cupă, disponibil în variante clasice sau fructate, ideal pentru a fi savurat la umbră, pe terasa noastră răcoroasă. Clătite cu înghețată: Un desert al copilăriei reinterpretat cu stil. Clătite pufoase, umplute cu finețe și completate de o doză generoasă de înghețată care se topește lent, creând un sos absolut divin.

Un desert al copilăriei reinterpretat cu stil. Clătite pufoase, umplute cu finețe și completate de o doză generoasă de înghețată care se topește lent, creând un sos absolut divin. Lava Cake cu înghețată de vanilie: Contrastul suprem care dă dependență. Interiorul de ciocolată caldă și curgătoare întâlnește cremozitatea înghețatei reci de vanilie. Un adevărat spectacol al simțurilor!

Sfatul nostru: Vino la finalul unei zile pline sau în pauza de prânz. O masă pe terasa Lake View de la Univers, urmată de un Lava Cake cu discount, este definiția perfectă a unei „pauze bine-meritate”.

Gelato artizanal Hotel Univers terasa Lake View

Lava cake desert Hotel Univers terasa Lake View

Meniul zilei Cluj

2. Planifică-ți vizita în Cluj: -10% la Cazare pentru luna august

August este, în mod tradițional, cea mai aglomerată lună din an pentru Cluj-Napoca. Orașul devine un magnet pentru turiști, festivalieri și oameni care vin în vizită la prieteni sau familie. La Hotel Univers ne recompensăm clienții care își planifică pașii din timp. De aceea, dacă îți rezervi cazarea în luna iulie pentru orice perioadă din august, primești o reducere directă de 10%.

Reducerea se aplică indiferent dacă vii în Cluj pentru business, pentru un weekend prelungit în Transilvania sau pentru un city break relaxat. Singura condiție este ca rezervarea să fie confirmată până pe 31 iulie.

Cazare Cluj Hotel Univers

3. Eficientizează-ți businessul: -10% la evenimente în Centrul de Conferințe

Dacă din punct de vedere turistic august este o lună de vârf, în mediul corporate lucrurile stau invers. Ritmul în companii încetinește, oamenii pleacă în concedii, iar proiectele mari iau o pauză de respirație. Această acalmie transformă luna august în momentul ideal pentru acțiuni strategice interne: workshop-uri de echipă, traininguri intense de onboarding, sesiuni de planificare pentru trimestrul patru sau întâlniri de board.

Pentru managerii, specialiștii în HR și antreprenorii care știu să folosească această perioadă în avantajul lor, venim cu o ofertă dedicată la Centrul de Conferințe Hotel Univers: 10% discount la închirierea spațiului și a logisticii, pentru evenimentele organizate în august și rezervate în iulie.

Ce înseamnă să organizezi un eveniment la Centrul nostru de Conferințe:

Spații tehnologizate și modulare: Sălile noastre pot fi adaptate în funcție de numărul de participanți, fie că vorbim de o întâlnire restrânsă de 15 oameni sau de o prezentare mai amplă. Dispunem de proiectoare, ecrane de proiecție, sisteme audio și flipchart-uri.

Sălile noastre pot fi adaptate în funcție de numărul de participanți, fie că vorbim de o întâlnire restrânsă de 15 oameni sau de o prezentare mai amplă. Dispunem de proiectoare, ecrane de proiecție, sisteme audio și flipchart-uri. Logistică alimentară integrată: Una dintre cele mai mari bătăi de cap la un eveniment este cateringul. Cu restaurante proprii, la Univers controlăm direct tot ce înseamnă coffee break-uri (cafea proaspătă, gustări rapide) și prânzuri calde pentru participanți. Mâncarea vine direct din bucătăria noastră: caldă, proaspătă și la ora fixată în desfășurător.

Una dintre cele mai mari bătăi de cap la un eveniment este cateringul. Cu restaurante proprii, la Univers controlăm direct tot ce înseamnă coffee break-uri (cafea proaspătă, gustări rapide) și prânzuri calde pentru participanți. Mâncarea vine direct din bucătăria noastră: caldă, proaspătă și la ora fixată în desfășurător. Suport dedicat: O echipă din cadrul hotelului va fi alocată special pentru evenimentul tău, asigurându-se că tehnica funcționează impecabil și că programul se desfășoară fără sincope.

Dacă pui la punct detaliile logistice în iulie, nu doar că economisești 10% din bugetul de organizare, dar scapi de stresul de a căuta o sală disponibilă pe ultima sută de metri și ai certitudinea că echipa ta va lucra într-un mediu profesionist și optim climatizat.

Conferinte Cluj Hotel Univers

4. Obiceiurile bune nu se schimbă: Meniul Zilei 6+1

Meniul Zilei în sistem 6+1 este oferta noastră pentru comunitatea locală din Cluj, pentru oamenii care lucrează sau locuiesc în zonă și care își doresc un prânz corect, rapid, fără surprize neplăcute la gust sau la buzunar.

Mecanismul rămâne simplu și neschimbat în iulie:

Vii la prânz în oricare zi de luni până vineri la Hotel Univers. Comanzi Meniul Zilei (care se schimbă zilnic, mizând pe ingrediente proaspete și rețete curate) Aduni ștampilele. La fiecare 6 meniuri cumpărate, al 7-lea este complet gratuit din partea noastră.

Te așteptăm la Hotel Univers!

Fie că vrei să te răcorești cu un gelato artizanal pe terasă, să îți asiguri o cameră confortabilă pentru evenimentele din august sau să organizezi următorul succes al echipei tale, suntem aici pentru tine.