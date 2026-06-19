Remus Ștefureac, directorul INSCOP: „Inflația de conflicte, fără soluții, alimentează forțele politice radicale!”

România se confruntă cu o criză politică profundă, însă nu cu o criză a regimului democratic, susține directorul INSCOP Research, Remus Ioan Ștefureac.

Directorul INSCOP Research, Remus Ioan Ștefureac, susține că România traversează o criză politică majoră, însă respinge ideea unei crize a democrației și avertizează că escaladarea conflictelor dintre partide poate alimenta ascensiunea formațiunilor radicale. | Foto: Valentina PRELIPCEAN / monitorulcj.ro

Directorul INSCOP Research, Remus Ioan Ștefureac, susține că România traversează o criză politică majoră, însă respinge ideea unei crize a democrației și avertizează că escaladarea conflictelor dintre partide poate alimenta ascensiunea formațiunilor radicale.

Acesta avertizează că tensiunile politice și conflictele tot mai accentuate riscă să alimenteze ascensiunea formațiunilor radicale și să adâncească polarizarea din societate.

Ștefureac: „Țara are nevoie de mai puține conflicte și mai multe soluții”

Într-o analiză publicată pe pagina sa de Facebook, șeful INSCOP afirmă că actuala criză guvernamentală s-a transformat într-o criză politică serioasă, însă consideră exagerate afirmațiile potrivit cărora România ar traversa o criză a democrației.

Potrivit acestuia, discursurile radicale și schimbările bruște de poziționare din spațiul public contribuie la amplificarea confuziei și a tensiunilor din societate. Ștefureac apreciază că este nevoie de o abordare mai echilibrată și de o analiză lucidă a situației politice.

Apel pentru o prezență mai puternică a instituției prezidențiale

Directorul INSCOP consideră că, în contextul actual, instituția prezidențială ar trebui să comunice mai frecvent și mai clar cu cetățenii. El susține că o voce constantă și echilibrată din partea Președinției ar putea contribui la reducerea tensiunilor și la consolidarea încrederii publice într-o societate tot mai polarizată.

„Partidele trebuie să guverneze, nu să întrețină conflictul”

Ștefureac atrage atenția că formațiunile politice și liderii acestora au responsabilitatea de a evita escaladarea conflictelor și de a limita accentuarea diviziunilor din societate.

Totodată, el apreciază că România are nevoie de o voce reformistă puternică, însă subliniază că, dincolo de confruntările politice, partidele au obligația de a găsi soluții pentru guvernarea țării și pentru depășirea blocajului politic actual.

Avertisment privind ascensiunea partidelor radicale

În final, directorul INSCOP avertizează că lipsa soluțiilor și accentuarea conflictelor politice pot favoriza creșterea formațiunilor radicale și anti-democratice.

„Peste 90% dintre români nu își doresc conflicte politice, iar foarte puțini mai cred că țara se îndreaptă într-o direcție bună. Dacă disputele continuă fără rezultate concrete, riscul este ca forțele radicale să câștige tot mai mult teren”, a transmis Remus Ioan Ștefureac.

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