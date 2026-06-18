Lovitură pentru Ilie Bolojan, instanța suspendă deciziile PNL prin care parlamentarii riscau excluderea dacă votau Guvernul Veștea

Tribunalul Ilfov a decis suspendarea provizorie a deciziilor adoptate de Biroul Politic Național al PNL prin care parlamentarii liberali riscau sancțiuni, inclusiv excluderea din partid, dacă ar fi votat pentru învestirea Guvernului condus de Adrian Veștea.

Tribunalul Ilfov a decis suspendarea provizorie a deciziilor adoptate de Biroul Politic Național al PNL prin care parlamentarii liberali riscau sancțiuni, inclusiv excluderea din partid, dacă ar fi votat pentru învestirea Guvernului condus de Adrian Veștea. | Foto: gov.ro

Instanța din Ilfov a suspendat temporar hotărârile conducerii PNL care prevedeau sancționarea, inclusiv excluderea, parlamentarilor ce ar fi susținut prin vot învestirea Guvernului Veștea.

Hotărârea a fost pronunțată joi, 18 iunie, și este executorie de drept, urmând să producă efecte până la soluționarea definitivă a litigiului aflat pe rolul Tribunalului Ilfov, conform Agerpres.ro.

Instanța suspendă efectele deciziilor PNL

Potrivit minutei instanței, Tribunalul Ilfov a admis cererea formulată de mai mulți membri ai PNL și a dispus suspendarea executării și efectelor Deciziilor nr. 22 și 25 adoptate de Biroul Politic Național al partidului în data de 15 iunie 2026.

Decizia poate fi atacată cu apel în termen de cinci zile de la comunicare.

Demersul a fost inițiat de un grup de parlamentari și lideri liberali considerați apropiați ai taberei care se opune actualei conduceri a partidului. Printre semnatari se numără Monica Anisie, Andrei Baciu, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Nicoleta Pauliuc, Ionuț Stroe, Mihail Veștea și alți parlamentari liberali.

Parlamentarii contestă amenințarea cu excluderea din partid

Potrivit unor surse politice, contestatarii au solicitat suspendarea de urgență a deciziilor prin care conducerea PNL stabilea modul în care parlamentarii trebuie să voteze la învestirea Guvernului Veștea și prevedea sancțiuni pentru cei care nu respectă linia partidului.

Aceștia susțin că măsurile adoptate de Biroul Politic Național încalcă prevederile constituționale referitoare la mandatul parlamentar și dreptul aleșilor de a vota conform propriei conștiințe.

În argumentația depusă la instanță este invocat articolul 69 din Constituție, care prevede că orice mandat imperativ este nul și că parlamentarii nu pot fi obligați să voteze într-un anumit fel.

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Liberalii cer despăgubiri de aproape 4,5 milioane de lei

Pe lângă cererea de suspendare, cei 18 parlamentari au introdus și o acțiune pe fond prin care solicită despăgubiri morale din partea partidului.

Potrivit surselor politice, fiecare dintre aceștia cere daune morale în valoare de 250.000 de lei, valoarea totală a pretențiilor ridicându-se la aproape 4,5 milioane de lei.

Contestatarii susțin că deciziile adoptate de conducerea partidului au fost luate de un organism fără competență statutară și că sancțiunile au fost stabilite fără respectarea procedurilor interne privind dreptul la apărare și contestarea măsurilor disciplinare.

Deciziile care au declanșat conflictul

Luni, Biroul Politic Național al PNL a votat împotriva participării partidului la un guvern alături de PSD și împotriva susținerii unui executiv condus de Adrian Veștea.

Totodată, conducerea liberală a decis că parlamentarii care ar vota pentru învestirea Guvernului Veștea sau cei care ar accepta funcții în noul Cabinet fără acordul partidului își vor pierde calitatea de membri PNL.

Hotărârea Tribunalului Ilfov suspendă însă, cel puțin temporar, efectele acestor decizii și reprezintă o victorie importantă pentru gruparea care contestă conducerea lui Ilie Bolojan.

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