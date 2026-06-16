Adrian Veștea: „Nu îmi depun mandatul de premier desemnat”

Adrian Veștea a anunțat că nu își depune mandatul de premier desemnat.

|în imagine: Sedinta Biroului Politic National al Partidului National Liberal, la Palatul Parlamentului din Bucuresti, 15 iunie 2026 |Foto: Inquam Photos / George Calin

Liberalii i-au cerut lui Veștea să își depună mandatul, iar parlamentarii care vor vota guvernul își vor pierde calitatea de membri ai formațiunii.

Ulterior, premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că nu își va depune mandatul.

Adrian Veștea: „Nu îmi depun mandatul de premier desemnat”

„Vreau să fie foarte clar: nu îmi depun mandatul de premier desemnat. Am acceptat această responsabilitate cu bună-credință și voi merge mai departe cu mandatul încredințat, pentru că România are nevoie urgentă de stabilitate și de un Guvern funcțional”, a scris Adrian Veștea, pe pagina sa de Facebook.

El susține că nu este „un om conflictual” și nu și-a „dorit nicio clipă ca această situație să provoace tensiuni sau rupturi în interiorul partidului”.

„Respect decizia colegilor mei, chiar dacă mi-aș fi dorit ca propunerea pe care am prezentat-o să fie analizată dincolo de presiunea și emoțiile momentului. Am acceptat mandatul de premier desemnat pentru România, nu împotriva PNL și nu împotriva lui Ilie Bolojan. Tocmai de aceea, nu pot fi de acord cu prezentarea acestei desemnări drept un «act ostil» sau o încercare de rupere a partidului. Nu am construit nimic împotriva colegilor mei și nu urmăresc o confruntare internă. Guvern minoritar? Nu sunt vremuri pentru așa ceva. Am răspuns unei responsabilități într-un moment în care țara are nevoie urgentă de stabilitate și de un Guvern funcțional. Nu voi transforma diferențele de opinie într-un conflict personal și nu voi răspunde atacurilor prin alte atacuri. Dar voi apăra cu fermitate buna mea credință, munca depusă și dreptul de a demonstra că această formulă poate oferi României soluțiile de care are nevoie. Partidele și liderii se pot afla, uneori, pe poziții diferite. Interesul României trebuie însă să rămână mai presus de orice tensiune politică”, a scris Adrian Veștea.

Conducerea PNL a decis, luni seara, să nu susțină Guvernul Veștea și i-a dat premierului desemnat termen ca până marți dimineață să își depună mandatul. De asemenea, Biroul Politic Național al formațiunii a decis ca toți membrii care vor accepta funcții într-un viitor Cabinet Veștea sau vor vota la învestitura din Parlament pentru acest Guvern să fie excluși din partid.

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