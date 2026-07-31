Primăria Cluj-Napoca extinde colaborarea cu Banca pentru Alimente pentru cei care au nevoie de mâncare. Emil Boc: „Nimeni nu merge flămând la culcare”.

Emil Boc a anunțat că Primăria Cluj-Napoca extinde colaborarea cu Banca pentru Alimente, dar și toleranță zero față de cerșetorie.

Primăria Cluj-Napoca extinde colaborarea cu Banca de Alimente Cluj | Foto: Captură de ecran Facebook, Emil Boc

Emil Boc a anunțat extinderea colaborării dintre Primăria Cluj-Napoca și Banca pentru Alimente Cluj pentru cei care au nevoie de mâncare.

„Nimeni nu merge flămând la culcare, dar și toleranță zero față de cerșetorie. Extindem colaborarea cu Banca pentru Alimente Cluj - solidaritate cu cei aflați în nevoie”, a anunțat Emil Boc, vineri, 31 iulie 2026, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Edilul a avut, la Primăria Cluj-Napoca, o întâlnire cu echipa de conducere a Băncii pentru Alimente Cluj, o organizație care face o diferență reală pentru oamenii aflați în nevoie.

„Am felicitat echipa Băncii și am transmis aprecierile noastre pentru implicarea în activitatea comunității, ajutându-ne al îndeplinirea obiectivului ca nimeni să nu trebuiască să meargă flămând la culcare în orașul nostru!”, a mai precizat Emil Boc.

Peste 40.000 de oameni au beneficiat de hrană

Primarul a mai adăugat că în anul 2025, Banca pentru Alimente Cluj a colectat 1.823 de tone de alimente, prin intermediul cărora peste 40.000 de oameni au beneficiat de hrană.

„Este un efort impresionant, realizat împreună cu peste 180 de organizații neguvernamentale din județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Sibiu și Alba. La Cluj-Napoca vom extinde colaborarea cu Banca pentru Alimente, pe lângă parteneriatele deja existente cu mai multe organizații neguvernamentale prin centrele noastre de pe străzile Dragoș Vodă și Oașului”, a mai precizat edilul.

Obiectivul este: asigrarea accesului la hrană pentru cei aflați în nevoie, protejarea demnitatea umană și combaterea fără echivoc a cerșetoriei.

Emil Boc: Faceți un bine dacă puteți

„Subliniez încă o dată. Oricând puteți face un bine, faceți-l! Pentru că el face o mare diferență pentru cei care au nevoie de sprijinul și de solidaritatea noastră. Îi încurajez pe toți cei care pot, persoane fizice sau juridice, să sprijine Banca pentru Alimente Cluj prin donații. Fiecare contribuție se transformă în hrană și în sprijin pentru oamenii aflați în dificultate. Contăm pe umanitatea, empatia și solidaritatea clujenilor.

De asemenea, a mai spus că ca prin intermediul Direcției de Asistență Socială este oferit sprijin profesional persoanelor aflate în sărăcie extremă pentru a se reintegra pe piața muncii.

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