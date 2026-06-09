Kelemen Hunor (UDMR): „Nu putem promite un vot pentru instalarea unui guvern”

UDMR așteaptă lista finală de miniştri şi programul de guvernare, a declarat, marţi, liderul formațiunii, după consultările avute cu premierul desemnat Eugen Tomac: „Fără o majoritate, e improbabil să poți să duci lucrurile la bun sfârşit”, spune Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor (UDMR): „Nu putem promite un vot pentru instalarea unui guvern”| Foto: Inquam Photos /George Călin

UDMR nu poate promite un vot pentru instalarea unui Executiv care este în formare şi aşteaptă, în vederea unor discuţii viitoare, lista finală de miniştri şi programul de guvernare, a declarat, marţi, preşedintele Kelemen Hunor, după consultările avute cu premierul desemnat Eugen Tomac.

Kelemen Hunor (UDMR): „Nu putem promite un vot pentru instalarea unui Guvern care este în formare”

„În acest moment pot să promit un singur lucru - nu votăm împotriva unui Guvern, dar nu putem promite astăzi că vom vota pentru un Guvern. În acest moment, un Guvern fără o majoritate transparentă, corectă, coerentă nu are nicio şansă să facă lucrurile aşa cum trebuie pentru a duce România în direcţia dorită, vorbim de PNRR, vorbim de SAFE, vorbim de bugetul pentru anul viitor”, a afirmat liderul UDMR, citat de Agerpres.ro

El a adăugat că nu a avut impresia că Eugen Tomac doreşte „lucruri extragavante” în ceea ce priveşte programul de guvernare.

„Nu am simţit că doreşte lucruri extragavante sau noi, dar, fără o majoritate, e improbabil să pot să duci lucrurile la bun sfârşit", a explicat Kelemen Hunor.

Potrivit acestuia, o nouă rundă de consultări urmează să aibă loc după ce programul de guvernare va fi finalizat.

„Vom mai avea o discuţie cu domnul Tomac, vom citi programul de guvernare, fiindcă trebuie să luăm o decizie în funcţie de conţinutul programului de guvernare”, a transmis preşedintele UDMR.

El a precizat că în cadrul discuţiilor s-au abordat şi o serie de chestiuni politice.

„În acest moment, din punct de vedere al logicii politice, este aproape imposibil să votăm un Guvern, după ce am fost daţi dintr-un Guvern prin moţiune de cenzură, a doua zi să votăm un Guvern din care nu facem parte. Deci, nu se leagă în niciun fel, avem nevoie de argumente pentru un astfel de vot pentru că nu suntem masochişti politici. Deocamdată, nu avem argumente suficiente să votăm un Guvern din care nu facem parte, după ce am fost cenzuraţi prin moţiunea de cenzură de PSD şi AUR”, a indicat Kelemen Hunor.

„Dacă vii cu un Guvern technocrat, înseamnă că nu ai încredere în partidele politice”

În opinia sa, în al doilea rând, un om politic ar trebui să conducă un Guvern politic. „A doua chestiune e tot de natură politică, un om politic să conducă un Guvern tehnocrat. Un om politic ar trebui să conducă un Guvern politic, cu oameni politici asumaţi, responsabilitate asumată din partea partidelor politice, fiindcă altfel nu se poate guverna”, a evidenţiat Kelemen Hunor.

El a adus în discuţie şi lipsa de încredere în partidele politice prin propunerea unui Guvern tehnocrat.

„Dacă tu vii cu un Guvern tehnocrat înseamnă că nu ai încredere în partidele politice, în niciun partid politic, în oameni politici şi vrei să foloseşti Parlamentul doar pentru a justifica o învestire a unui Guvern, care nu are legătură directă cu partidele politice”, a punctat Kelemen Hunor.

Aspectele abordate în discuţia cu Eugen Tomac vor fi prezentate în cadrul grupurilor parlamentare ale UDMR şi în forurile de conducere ale formaţiunii înainte de a se lua o decizie.

„Astăzi nu putem promite un vot pentru instalarea acestui Guvern care este în formare. Încă nu este lista completă, mai sunt câteva portofolii, dacă am înţeles bine, unde nu există ministru desemnat. Aşteptăm să vedem toată lista, aşteptăm să vedem programul de guvernare şi, sigur, încercăm să avem argumente pentru a rezolva aceste probleme politice, încă nu am găsit argumente pentru a rezolva aceste chestiuni politice”, a subliniat liderul UDMR.

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