Alin Tișe, despre falimentul partidelor politice: „Dacă un guvern politic nu a reușit să guverneze țara, este imposibil cu tehnocrați”

Președintele Consilului Județean (CJ) Cluj, Alin Tișe, nu vede cu ochi buni un posibil guvern tehnocrat și crede că problema este degradarea clasei politice și falimentul partidelor nereformate.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, nu vede cu ochi bune un posibil guvern tehnocrat | Foto: monitorulcj.ro

Alin Tișe a spus că cea mai mare ironie a unei democrații este momentul în care partidele politice, create pentru a guverna, ajung să ceară salvarea de la cei care nu fac politică.

Alin Tișe: „Dacă partidele nu mai sunt considerate capabile să guverneze, atunci pentru ce mai există?

„Cum să accepți un guvern de tehnocrați, când politicienii au cerut votul cetățenilor tocmai pentru a conduce țara? Cum să accepți ca partidele să fie împinse în afara actului de guvernare, după ce milioane de români le-au acordat încrederea prin vot? Românii nu au votat tehnocrați. Nu au votat experți anonimi. Au votat partide, programe, lideri și promisiuni. Au votat reprezentare politică. Când, după alegeri, se ajunge la concluzia că țara trebuie condusă de oameni din afara partidelor, nu asistăm la un succes al tehnocrației, ci la recunoașterea unui eșec. Un eșec uriaș. Un faliment politic. Dacă partidele nu mai sunt considerate capabile să guverneze, atunci pentru ce mai există? Dacă nu mai pot produce lideri credibili, miniștri competenți și soluții pentru societate, atunci problema nu este lipsa tehnocraților. Problema este degradarea clasei politice și falimentul partidelor nereformate”, a spus Alin Tișe, miercuri, 3 iunie 2026, într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook.

Alin Tișe: „Este imposibil ca tehnocrații să poată guverna”

Președintele CJ Cluj consideră că un guvern de tehnocrați nu reprezintă o soluție, nici măcăr în caz de avarie.

„Nu poate deveni (un guvern de tehnocrați - n. red.) normalitatea unei democrații. Dacă un guvern politic nu a reușit să guverneze țara, este imposibil ca un guvern de tehnocrați, care stă la votul partidelor politice, să poată guverna. Este doar o poveste de adormit copiii”, apreciză Alin Tișe.

Șefului forului județean cred că ar fi normal ca partidele să își asume responsabilitatea pentru care au fost votate.

„Când politica fuge de responsabilitate și o transferă altora, nu tehnocrația triumfă. Politica își recunoaște propriul faliment. Iar acesta este poate cel mai dur verdict pe care îl poate primi o clasă politică care se adâncește în mocirla și refuză să se reformeze: să câștige alegerile, dar să nu mai fie considerată capabilă să guverneze”, a conchis Alin Tișe.

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