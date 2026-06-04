27 mil. lei pentru modernizarea ambulatoriului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie din Cluj. Alin Tișe: „Beneficiile vor fi resimțite de pacienți”

Ambulatoriul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” din Cluj-Napoca va fi extins și modernizat cu peste 27 de milioane de lei.

27 mil. lei pentru extinderea și modernizarea ambulatoriului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie din Cluj | Foto: Consiliul Județean Cluj

Ambulatoriul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” va fi extins, modernizat și dotat cu bani europeni.

Consiliul Județean (CJ) Cluj și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) au semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello Cluj-Napoca”.

27 mil. lei pentru extinderea și modernizarea ambulatoriului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie din Cluj

Valoarea totală a proiectului finanțat în cadrul Programului Sănătate este de 27.476.241,87 lei, cu TVA inclus. Obiectivul general al acestuia îl reprezintă creșterea calității serviciilor de asistență medicală în regim ambulatoriu ale instituției spitalicești prin îmbunătățirea serviciilor preventive și prin implementarea de programe de screening pentru combaterea afecțiunilor oncologice.

„Este o nouă investiție medicală extrem de consistentă atât în ceea ce privește fondurile nerambursabile atrase, cât și lucrările propuse și dotările medicale ce vor fi achiziționate. Cu siguranță, beneficiile proiectului vor fi resimțite atât de pacienții care apelează la serviciile oferite de spitalul nostru cât și de întreaga echipă care își desfășoară activitatea în acest centru de excelență în bolile pulmonare”, a declarat președintele CJ Cluj, Alin Tișe, citat într-un comunicat al forului județean.

Investiția vizează extinderea ambulatoriului într-un nou corp de clădire, cu regimul de înălțime S+P+2E, unde vor fi amenajate:

noi spații pentru investigații medicale

săli de tratamente pentru consultații în regim ambulatoriu

cabinete medicale

spații tehnice și de depozitare

Echipamente de ultimă generație la ambulatoriul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello”

Totodată, Ambulatoriul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello”, unitate sanitară aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, va fi dotat cu echipamente medicale de ultimă generație și mobilier medical nou, printre care se numără:

computer tomograf

aparat de electrostimulare

sisteme de diagnostic complete pentru cabinete

paturi pentru consultații și masaj

mese și dulapuri pentru instrumentar

scaune pentru pacienți

„Implementarea proiectului va permite nu doar creșterea capacității de preluare a pacienților, ci și extinderea pachetelor integrate de servicii, inclusiv consultații multidisciplinare, explorări funcționale, imagistică, reabilitare respiratorie și monitorizare post-tratament oncologic. Personalul va beneficia de condiții de lucru la cele mai înalte standarde, iar fluxurile vor fi optimizate, sporind productivitatea și calitatea actului medical”, se mai arată în comunicatul Consiliului Județean Cluj.

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