Peter Magyar o propune pe Judit Polgar pentru funcția de președinte al Ungariei: „Numele ei a fost sinonim cu talentul și perseverența timp de decenii”

Premierul Péter Magyar îi va propune campioanei la șah Judit Polgár să preia președinția Ungariei.

Peter Magyar o propune pe Judit Polgar pentru funcția de președinte al Ungariei: „Numele ei a fost sinonim cu talentul și perseverența timp de decenii”|Foto: Tibor Illyes - EPA /Agerpres

Premierul ungar Peter Magyar a anunțat că se va întâlni luni cu șahista Judit Polgar, căreia îi va propune să preia funcția de președinte al Ungariei.

Recent, preşedintele Ungariei, Tamas Sulyok, a promulgat amendamentul constituțional ce conține o dispoziție ce pune capăt mandatului său.

Peter Magyar o propune pe Judit Polgar pentru funcția de președinte al Ungariei: „Numele ei a fost sinonim cu talentul și perseverența timp de decenii”

Șeful guvernului de la Budapesta a declarat că ar fi onorat dacă marea maestră ar accepta postul. „Numele ei a fost sinonim cu talentul și perseverența timp de decenii”, a adăugat el într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Sursa: Peter Magyar – Facebook

Polgar a deținut primul loc în clasamentul mondial al șahistelor timp de 26 de ani, a reamintit Magyar. A fost de cinci ori campioană olimpică, mare maestru internațional și a fost decorată cu ordinul ungar Sf. Ștefan. În urmă cu numai câteva săptămâni a fost aleasă membră a Christ's College de la Universitatea din Cambridge.

Respectul pentru ea „nu vine din afilieri sau relații, ci de la talentul ei excepțional, de la strădanii, de la rezistența fără egal și integritate”, a mai spus politicianul.

Sâmbătă, președintele Tamás Sulyok a promulgat amendamentul constituțional adoptat de partidul de guvernământ Tisza, condus de Magyar, prin care mandatul său de șef al statului încetează.

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