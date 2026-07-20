Încep înscrierile pentru programul Rabla: valoarea ecotichetelor variază între 10.000 de lei și 18.500 de lei

Sesiunea din 2026 a programului Rabla pentru persoanele fizice debutează luni dimineața, moment din care solicitanții se pot înscrie online în aplicația dedicată.

Încep înscrierile pentru programul Rabla: valoarea ecotichetelor variază între 10.000 de lei și 18.500 de lei| Foto: DepositPhotos.com

Potrivit Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), înscrierile încep la ora 10:00.

Încep înscrierile pentru programul Rabla: valoarea ecotichetelor variază între 10.000 de lei și 18.500 de lei

Pentru ediția din acest an a programului „Rabla”, bugetul alocat este de 300 de milioane de lei.

Valoarea ecotichetelor este una variabilă:

*18.500 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

*15.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;

*12.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;

*10.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL/GNC, sau a unei motociclete.

Sesiunea de înscriere și documente necesare

Înscrierea solicitanților se realizează prin încărcarea în aplicație a următoarelor documente:

*cererea de finanțare, descărcată din aplicație, completată prin tehnoredactare și ulterior, încărcată fără a fi semnată;

*actul de identitate, în termen de valabilitate la momentul înscrierii;

*certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor, nu mai vechi de 90 de zile la momentul înscrierii în program;

*certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul/reședința, nu mai vechi de 30 de zile la momentul înscrierii în program.

AFM precizează că persoana fizică poate solicita cel mult două ecotichete în cadrul unei sesiuni de înscriere, câte unul pentru fiecare autovehicul nou care urmează a fi achiziționat.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: DepositPhotos.com

CITEȘTE ȘI: