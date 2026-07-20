Încep emoțiile pentru CFR și „U” Cluj! Cu cine pot juca în turul următor din Conference League

Luni, de la ora 15:00, la sediul UEFA va avea loc tragerea la sorți pentru preliminariile Conference League. Clujul are două reprezentante, CFR și Universitatea Cluj.

CFR și „U” Cluj își vor afla adversarele din Conference League / Foto: monitorulcj.ro

De la ora 15:00, cele două echipe își vor afla astăzi viitorii adversari din preliminariile cupelor europene.

CFR Cluj va juca cu armenii de la Alaskhert în turul al doilea. Dacă vor elimina această formație, ardelenii vor juca cu una dintre:

-câștigătoarea dintre FC Vaduz (Liechtenstein) – Atletic Club d'Escaldes (Andorra)

-câștigătoarea dintre GAIS (Suedia) – FC Nordsjaelland (Danemarca)

-pierzătoarea dintre Tromso (Norvegia) – FC Hradec Kralove (Cehia)

-câștigătoarea dintre Shelbourne (Irlanda) – Nomme Kalju (Estonia)

După eliminarea din Europa League, Universitatea Cluj va juca cu SK Brann (Norvegia) în turul al doilea. Dacă îi vor elimina, ardelenii vor putea întâlni:

-câștigătoarea dintre FK Panevezys (Lituania) – FC Tobol (Kazahstan)

-câștigătoarea dintre MSK Zilina (Slovacia) – GKS Katowice (Polonia)

-câștigătoarea dintre FC Dila Gori (Georgia) – Apollon Limassol (Cipru)

-câștigătoarea dintre BATE Borisov (Belarus) – FC Sion (Elveția)

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