Echipa SDC UTCN, din nou pe podium la Seismic Design Competition, una dintre cele mai prestigioase competiții internaționale dedicate ingineriei seismice

Echipa SDC a Universității Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN) a obținut locul al II-lea la cea de-a 23-a ediție a Seismic Design Competition, una dintre cele mai prestigioase competiții internaționale dedicate ingineriei seismice.

Ediția din acest an, organizată de Earthquake Engineering Research Institute (EERI), s-a desfășurat în Portland, Oregon, SUA, în cadrul celei de-a 13-a ediții a Conferinței Naționale de Inginerie Seismică (13NCEE).

Prin această performanță, echipa SDC UTCN continuă un parcurs remarcabil în cadrul competiției internaționale, în care s-a impus, de-a lungul anilor, în fața unor echipe de la universități de prestigiu precum Stanford, UCLA sau Berkeley.

„Într-un an cu multe provocări, studenții noștri au urcat din nou pe podium și nu am putea fi mai mândri de ei. Nouă luni de muncă, o prezentare impecabilă și o machetă, „Semiramis Gardens”, care a rezistat pe masa vibrantă. E al 16-lea an în care reprezentăm Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca la această competiție. Le mulțumim advisorilor, profesorilor, sponsorilor și tuturor celor care ne-au fost alături. Acest rezultat este al întregii echipe!”, au spus reprezentanții echipei SDC UTCN.

Ediția de anul acesta a reunit 46 de echipe din 12 țări și de pe cinci continente, totalizând peste 430 de studenți.

România a fost reprezentată de echipa UTCN, formată din 11 studenți, șapte de la Facultatea de Construcții și patru de la Facultatea de Arhitectură și Urbanism: Andrei Pop – căpitanul echipei, Teodora Bida, Timeia Grec, Módi Tamás, Patrick Petruța, Mădălina Pop, Ștefania Rus, Cătălin Șutu, Radu Țopa, Alin Vieru și Ádám Vörös. Aceștia au fost sprijiniți de advisorii Diana Derșidan, Petra Marcu, Miruna Maxim și Eduard Pînzaru și de profesorii coordonatori, șef lucrări dr. ing. Ovidiu Prodan și conf. dr. arh. Paul Moldovan.

Pentru participarea la concurs, studenții au proiectat și au realizat un model structural de clădire rezistentă la cutremur, sub forma unei machete din lemn de balsa, cu o înălțime de aproximativ 1,5 metri. Structura a fost testată pe o platformă seismică prin simularea unor mișcări reale ale solului.

Pe lângă performanța structurală, juriul a evaluat și conceptul arhitectural, analiza tehnică, capacitatea de predicție a comportării clădirii în timpul unui seism și modul de prezentare a proiectului.

Prin urcarea pe podiumul din acest an, SDC UTCN continuă tradiția de performanță construită de generațiile de studenți care au reprezentat Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca la Seismic Design Competition încă din 2011.

Echipa SDC UTCN a reușit să se mențină în topul celor mai performante echipe studențești din domeniul ingineriei seismice la nivel mondial. De-a lungul timpului, a obținut șapte titluri mondiale, două locuri II, dintre care unul a fost obținut în acest an, două locuri III și numeroase premii speciale.

Despre Seismic Design Competition

Seismic Design Competition este un concurs internațional organizat anual de către Earthquake Engineering Research Institute (EERI). Competiția le oferă studenților din domeniile ingineriei civile, ingineriei seismice și arhitecturii posibilitatea de a pune în practică noțiuni teoretice și de a dezvolta soluții inovatoare pentru proiectarea clădirilor rezistente la cutremur.

Proiectele sunt evaluate atât din perspectiva performanței structurale în cadrul testelor seismice, cât și în funcție de conceptul arhitectural, de analiza tehnică, de predicția comportării structurii și de calitatea prezentării susținute de fiecare echipă.