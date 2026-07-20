Economiile pentru pensie acumulate de români în fondurile administrate de BT Pensii au depășit 1 miliard de lei

Românii au strâns peste 1 miliard de lei pentru pensii în fondurile BT.

Românii au strâns peste 1 miliard de lei pentru pensii în fondurile BT| Foto: Banca Transilvania

Economiile pentru pensie acumulate de 270.000 de români în fondurile administrate de BT Pensii au depășit 1 miliard de lei.

De la începutul acestui an, BT Pensii a atras 55.000 de participanți noi. 25% dintre aceștia au aderat 100% online, prin aplicația BT Pay.

Economiile pentru pensie acumulate de români în fondurile administrate de BT Pensii au depășit 1 miliard de lei

Față de iulie 2025, a crescut cu 50% numărul de persoane care economisesc în fondurile de pensii facultative Pensia Mea și Pensia Mea Plus, respectiv valoarea contribuțiilor lunare. Totodată, una din două persoane care a ales să economisească în ultimele 12 luni într-un fond de pensii facultative a optat pentru BT Pensii.

Schimbare de mentalitate: economisirea pentru pensie devine parte a planificării financiare

Cifrele arată că pentru tot mai mulți români economisirea pentru pensie este parte a planificării financiare pe termen lung, nu mai este doar o opțiune. Pensia facultativă administrată privat înseamnă bani acumulați într-un fond pentru o viitoare pensie, care completează pensia publică, la retragerea din activitate. La aceasta poate contribui atât angajatul, cât și angajatorul în numele angajatului, ca beneficiu suplimentar la salariu.

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Sistemul de pensii din România cuprinde Pilonul 1 (pensia publică de stat), Pilonul 2 (pensia privată obligatorie) și Pilonul 3 (pensia privată facultativă). BT Pensii este singura companie românească pe piața pensiilor facultative și unul dintre cei mai mari administratori de profil.

Economisirea suplimentară pentru pensie, tot mai importantă: Context economic și demografic

În România, pensia publică este semnificativ mai mică decât venitul din perioada activă profesional: media lunară a acesteia este de aproape 3.000 de lei, echivalentul a aproximativ jumătate din salariul mediu net.

Scăderea populației României – ajunsă acum la 19 milioane de persoane – este asociată mai multor factori: natalitatea scăzută, menținerea sporului natural negativ, migrația internațională și schimbarea comportamentului demografic și familial.

Raportul dintre numărul de persoane care lucrează și pensionari de asigurări sociale de stat este tot mai dezechilibrat în România, în prezent fiind de 10:8.

Vârsta medie a populației din România a crescut și a ajuns la aproape 43 de ani.

Pe de altă parte, a crescut speranța de viață și în țara noastră la peste 76 de ani, așa încât oamenii petrec mai mulți ani la pensie decât în trecut, ceea ce înseamnă că românii au nevoie de resurse financiare pentru o perioadă mai lungă după încheierea carierei.

Evoluțiile demografice și sociale contribuie la accentuarea deficitului numărului de angajați și la creșterea cheltuielilor publice pentru pensii, sănătate și îngrijire socială. Din acest motiv, economisirea suplimentară pentru pensie devine tot mai importantă pentru menținerea unui anumit nivel de trai după încheierea carierei.

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