Majoritatea românilor vor alegeri anticipate. AUR ar fi cel mai votat partid.

Majoritatea românilor consideră că este nevoie de alegeri anticipate, iar dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare, pe primul loc s-ar clasa AUR, urmat de PSD, PNL, USR și UDMR, potrivit unui sondaj CURS realizat în perioada 1-14 mai 2026 și publicat duminică, 17 mai 2026.

Conform sondajului, România are nevoie de alegeri anticipate, consideră 56% dintre respondenți, iar 41% dintre intervievați se opun unei astfel de soluții, rezultatul indică „existența unei presiuni publice importante pentru schimbarea actualei configurații politice”.

În privința intenției de vot, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, pe primul loc s-ar situa AUR, cu 32% din voturi, urmat de PSD (24%), PNL (20%), USR (10%), UDMR (5%), PNRR-Piedone (4%), SOS România (3%), iar categoria „Altul” la 2%.

„Rezultatele indică o competiție relativ stabilă între principalele partide, cu AUR în poziție de lider și cu o diferență clară față de restul competitorilor”, arată sursa citată.

Întrebați în ce direcție se îndreaptă România, oamenii au răspuns:

82% - într-o direcție greșită

15% - într-o direcție bună

3% - nu știu/nu răspund

81% dintre respondenți au spus că inflația/costul vieții reprezintă cea mai mare problemă cu care se confruntă România. Al doilea cel mai mare procentaj a fost la instabiliatatea politică (59%), apoi la corupție (38%).

Răspunsuri la întrebarea „Care considerați că este cea mai mare problemă cu care se confruntă România în acest moment?” | Sursă: curs.ro

Datele sondajului CURS arată o societate dominată de neîncredere, pesimism și nemulțumire față de direcția în care merge România.

44% dintre respondenți sunt mai degrabă pesimiști în ceea ce privește viitorul României.

Răspunsuri la întrebarea „Cât de optimist sunteți în legătură cu viitorul României în următorii 5 ani?” | Sursă: curs.ro

Din punct de vedere ideologic, cercetarea arată că electoratul are o orientare predominant conservatoare.

„Electoratul se definește predominant conservator. Din punct de vedere ideologic, cei mai mulți respondenți afirmă că se simt apropiați de zona creștin-democrată (29%) și de cea naționalistă (24%). 16% se definesc ca social-democrați, 12% ca liberali, iar 10% se apropie de progresism. Datele indică o orientare predominant conservatoare a electoratului român, într-un context marcat de insecuritate economică și instabilitate politică”, au explicat realizatorii sondajului.

Sondaj a fost realizat pe un eșantion de 1.664 de respondenți, populație adultă rezidentă din România, prin interviuri față-în-față, la domiciliul respondenților, marja de eroare maximă fiind de +/-2,4% la un nivel de încredere de 95%.

