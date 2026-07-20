Neluțu Sabău, ovaționat la scenă deschisă la revenirea pe Cluj Arena! | FOTO

„U” Cluj și Farul s-au întâlnit duminică după-masa, în cadrul primei etape a Superligii. Meciul s-a încheiat cu victoria la limită a ardelenilor, scor 2-1.

Neluțu Sabău a fost întâmpinat cu aplauze la revenirea pe Cluj Arena | Sergiu CRĂCIUN, monitorulcj.ro

„U” Cluj a început cu dreptul noul sezon al Superligii – victorie contra Farului Constanța, scor 2-1.

Gazdele au deschis scorul încă din minutul doi al meciului, însă reușita lui Alibek Aliev a fost anulată pentru fault în atac. Atacantul suedez s-a revanșat, însă, chiar înainte de pauză, când a semnat al doilea său gol după transferul la „U” Cluj.

Alb-negrii au început mai bine și actul secund și au marcat prin Drammeh. Oaspeții au revenit pe tabelă în minutul 54, când Doicaru l-a învins pe Michail cu un șut la colțul scurt, însă n-au avut puterea de a restabili egalitatea.

Banner și aplauze pentru Sabău la revenirea pe Cluj Arena!

Meciul de pe Cluj Arena a fost unul de-a dreptul special pentru antrenorul Farului, Ioan Ovidiu Sabău. Moțul s-a întors pe bancă în această vară și a bifat prima experiență în antrenorat în afara Clujului după 12 ani de pauză! Anterior, el a avut două mandate chiar pe banca Universității, echipa sa de suflet.

Recunoscut ca un suporter al grupării de pe Cluj Arena, fanii clujeni l-au întâmpinat pe Sabău cu un mesaj special: „Ai învățat generații întregi simbolul să-l iubească / Recunoștință și respect, Neluțu, legendă studențească”

Mai mult, în minutul 21 al partidei, întreg stadionul l-a ovaționat la scenă deschisă pe actualul tehnician al Farului. La rându-i, Sabău a replicat prin aplauze și s-a înclinat în fața fanilor prezenți pe Cluj Arena.

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