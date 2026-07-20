Adrian Veștea își anunță susținerea pentru Platforma Liberal-Conservatoare din PNL: „Partidul trebuie să revină în matricea sa identitară”

Fostul premier desemnat Adrian Veștea și-a anunțat susținerea pentru Platforma Liberal-Conservatoare lansată în interiorul PNL de președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

Adrian Veștea își anunță susținerea pentru Platforma Liberal-Conservatoare din PNL: „Partidul trebuie să revină în matricea sa identitară”|Foto: GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO

Președintele CJ Brașov, Adrian Veștea, cel care a fost desemnat de președintele Nicușor Dan să formeze Guvernul, după Eugen Tomac, a anunțat că susține Platforma Liberal-Conservatoare din interiorul Partidului Național Liberal, care își propune să întărească PNL prin revenirea la principiile care l-au făcut principalul partid al dreptei românești.

Într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook, Veștea a transmis că este membru PNL de 30 de ani și că, în tot acest timp, și-a susținut argumentat punctele de vedere, chiar și atunci când acestea nu coincideau cu pozițiile liderilor partidului.

„În toți acești ani am fost convins de un lucru: liderii vin și pleacă, însă valorile și principiile pe care se întemeiază, de peste 150 de ani, Partidul Național Liberal rămân aceleași. Printre acestea se află libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor, toleranța, libertatea de întrunire și de asociere. Niciun liberal nu ar trebui să se teamă să își exprime un punct de vedere și să îl argumenteze. Nu împotriva cuiva, ci în interesul PNL și al României. Un partid în care se aude o singură voce nu este un partid democratic. Un partid care renunță la dezbatere și descurajează opiniile diferite își pierde vitalitatea și capacitatea de a se adapta provocărilor vremurilor”, a scris Veștea pe Facebook.

Adrian Veștea își anunță susținerea pentru Platforma Liberal-Conservatoare din PNL: „Partidul trebuie să revină în matricea sa identitară”

Potrivit acestuia, Partidul Național Liberal este singurul partid istoric din România și unul dintre cele mai vechi din Europa tocmai pentru că a rămas un partid viu, un loc al dialogului, în care deciziile importante s-au luat prin consultare și prin respect față de opiniile membrilor săi.

El transmite că este momentul ca Partidul Național Liberal să se întoarcă la valorile și principiile care i-au definit identitatea și care l-au făcut relevant în istoria acestei țări, să demonstreze încă o dată că este un partid care pune România pe primul loc și care este capabil să ofere soluții.

„La fel de important este ca PNL să redevină un spațiu al dialogului autentic, în care fiecare membru este ascultat și respectat. Diversitatea opiniilor nu este o slăbiciune, ci o resursă. Sunt convins că foarte mulți colegi liberali gândesc astfel. Vocea aleșilor locali trebuie să conteze mai mult în procesul de decizie, deoarece ei sunt cei care reprezintă partidul în comunități, cunosc realitățile din teren și poartă, zi de zi, responsabilitatea în fața cetățenilor. Din aceste motive susțin Platforma Liberal-Conservatoare din interiorul Partidului Național Liberal. Este un demers care își propune să reafirme identitatea doctrinară a partidului, să promoveze valorile liberal-conservatoare care au definit dintotdeauna PNL și să ofere un cadru pentru o dezbatere deschisă, onestă și responsabilă despre viitorul nostru. Platforma nu este îndreptată împotriva partidului și nici împotriva cuiva. Dimpotrivă, își propune să întărească PNL prin dialog, prin respect reciproc și prin revenirea la principiile care au făcut din Partidul Național Liberal principalul partid al dreptei românești”, spune Veștea.

În opinia sa, PNL este și trebuie să rămână partidul libertății individuale, al economiei de piață, al responsabilității, al inițiativei private, al respectului pentru familie, comunitate și valorile care au construit România modernă.

„Cred cu tărie că Partidul Național Liberal trebuie să revină în matricea sa identitară”, subliniază Adrian Veștea.

Platforma Liberal-Conservatoare a fost lansată săptămâna trecută de liberalul Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, care a semnalat că aceasta va funcționa în interiorul PNL și are drept obiectiv readucerea partidului la valorile liberal-conservatoare.

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