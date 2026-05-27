Vasalul lui Putin, Lukașenko, „îngrozit” de o posibilă unire a României cu Republica Moldova

Vasalul lui Vladimir Putin, președintele Belarusului, Alexandr Lukașenko, s-a declarat îngrozit de o posibilă unire a Republicii Moldova cu România.

Lukașenko, „îngrozit” de o posibilă unire a României cu Republica Moldova | Foto: DepositPhotos.com / Fotografie ilustrativă

Lukașenko, cel mai vechi dinctator din Europa, aflat la putere încă din 1994, ar fi precizat acest lucru într-o discuție cu fostul președinte pro-rus de la Chișinău, Igor Dodon.

Dictatorul din statul „satelit” al Rusiei, „îngrozit” de ideea ca R. Moldova să se unească cu România

„Auzim foarte des, în ultima perioadă, din varii surse că Moldova este gata să devină parte din alt stat. Vă spun sincer, ca om care este îndrăgostit de țara dumneavoastră, știi bine asta, sunt îngrozit când aud asta și înțeleg ce înseamnă acest lucru. Nu vreau să spun banalități precum că suveranitatea și independența sunt foarte scumpe pentru fiecare țară. Știi foarte bine și tu asta. Eu vreau să te rog foarte mult pe tine și pe adepții tăi ca să nu permiteți distrugerea unei țări atât de frumoasă și înfloritoare ca Moldova”, i-a spus Lukașenko lui Dodon, potrivit digi24.ro.

Lukașenko i-a mai spus lui Dodon că „popurl moldovenesc” a avut mult de suferit, este un popor mare și că nu trebuie „umilit” sau introdus undeva, nici măcar într-o țară cu foarte multe perspective și dezvoltată (România - n. red.).

În 2022, Alexandr Lukașenko a pus la dispoziție teritoriul țării sale pentru ca Rusia să poată invada Ucraina.

