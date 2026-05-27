Primul Centru de date cu Inteligență Artificială Cuantică din România, investiție americană realizată la Cluj. Mircea Abrudean: „Un pilon fundamental în consolidarea parteneriatului strategic cu SUA”.

Primul centru de date din lume cu Inteligență Artificială Cuantică se construiește la Cluj în urma unei investiții americane. După cum arată președintele Senatului, liberalul clujean Mircea Abrudean, proiectul reprezintă o investiție strategică, cu implicații atât în plan economic, cât și al inovării tehnologice.

Primul Centru de date cu Inteligență Artificială Cuantică din România, investiție americană realizată la Cluj. Mircea Abrudean: „Un pilon fundamental în consolidarea parteneriatului strategic cu SUA”.|Foto: Mircea Abrudean - Facebook

Șeful Senatului, clujeanul Mircea Abrudean, a anunțat, miercuri, inițierea unei investiții strategice pentru România, realizată la Cluj.

Este vorba de primul centru de date din lume cu Inteligență Artificială Cuantică, care se construiește în județul Cluj de către o companie americană.

Primul Centru de date cu Inteligență Artificială Cuantică din România, investiție americană realizată la Cluj. Mircea Abrudean: „Un pilon fundamental în consolidarea parteneriatului strategic cu SUA”.|Foto: Mircea Abrudean - Facebook

Proiectul implică 4 faze, 20 de hectare de teren și 1 miliard de dolari investiți în prima etapă.

„Orice investiție americană în România reprezintă o investiție în securitatea noastră!”, spune președintele Senatului Mircea Abrudean.

Primul Centru de date cu Inteligență Artificială Cuantică din România, investiție americană realizată la Cluj. Mircea Abrudean: „Un pilon fundamental în consolidarea parteneriatului strategic cu SUA”.

În cadrul întâlnirii desfășurate miercuri cu reprezentanții DriverAI, o companie tehnologică americană cu sediul în Arizona, șeful Senatului a discutat despre planurile de construcție a primului centru de date cu Inteligență Artificială Cuantică din România, în comuna Luna din județul Cluj.

„Acest proiect de anvergură reprezintă un pilon fundamental în consolidarea parteneriatului strategic și economic dintre România și Statele Unite ale Americii.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean întâlnire cu reprezentanții DriverAI, compania americană care va realiza Centrul de date cu Inteligență Artificială Cuantică în județul Cluj|Foto: Mircea Abrudean - Facebook

Această inițiativă strategică este un exemplu clar de viziune transatlantică transformată în realitate, pe care am susținut-o la întâlnirile avute în cadrul vizitei pe care am avut-o în SUA, la Washington, la începutul acestui an. Prin această colaborare cu DriverAI, poziționăm România ca un nod de importanță critică pe harta europeană a tehnologiilor de ultimă generație”, a declarat președintele Senatului, Mircea Abrudean.

Dincolo de impactul economic al investiției susținute de partenerii americani, Mircea Abrudean s-a referit și la implicațiile educaționale ale proiectului, o oportunitate deschisă cercetătorilor și specialiștilor din Cluj și din țară:

„Dar, dincolo de impactul economic direct și de atragerea de specialiști, cel mai mare câștig este deschiderea unor oportunități fără precedent pentru mediul academic românesc. Faptul că studenții și cercetătorii de la universitățile de elită din Cluj, dar nu numai, vor avea acces în premieră la resurse avansate de calcul GPU și hardware cuantic va transforma România într-o ancoră a inovării în Europa”, a adăugat Mircea Abrudean în mesajul citat.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: