Brandul Clujana nu dispare, Consiliul Județean vrea să transforme fosta fabrică într-un hub regional de inovare

Brandul Clujana va fi păstrat și integrat într-un nou proiect regional dedicat inovării și transferului tehnologic. | Foto: CJ Cluj

Autoritățile județene vor să transforme spațiile fostei fabrici într-un centru modern pentru startup-uri, cercetare și dezvoltare economică.

Potrivit unui comunicat transmis de Consiliul Județean Cluj, proiectul va fi realizat în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și presupune accesarea unor fonduri europene pentru modernizarea platformei industriale Clujana.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, susține că vechile spații industriale vor fi transformate într-un centru regional de sprijin pentru inovare, cercetare și transfer tehnologic.

„Am decis să transformăm spațiile fostei fabrici, acum părăsite, într-un hub modern de business și afaceri. Urmează ca, împreună cu ADR-NV, să accesăm o finanțare europeană pentru a înființa pe fosta platformă industrială un Centru Regional de Sprijin pentru activitatea de inovare, cercetare și transfer tehnologic, care va păstra și numele Clujana”, a declarat Alin Tișe.

Potrivit acestuia, centrul va funcționa într-una dintre halele aflate în patrimoniul administrației județene, iar întreaga platformă urmează să fie renovată și modernizată din fonduri europene.

Viitorul Clujana Innovation Hub Regional va include un „FabLab” pentru prototipare și dezvoltare de produse, un incubator de afaceri pentru startup-uri și antreprenori, dar și servicii dedicate transferului tehnologic între universități, cercetători și companii.

Autoritățile anunță că spațiile existente vor intra într-un amplu proces de consolidare și modernizare, urmând să fie amenajate zone pentru mentorat, co-working și activități de cercetare aplicată.

Reprezentanții Consiliului Județean spun că investiția are rolul de a revitaliza platforma Clujana și de a consolida poziția județului Cluj ca pol regional pentru dezvoltare inteligentă și inovare.

