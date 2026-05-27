Perioadele de criză, teren propice pentru propagarea dezinformării. Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac: „Statul nu a contracarat eficient acest tip de război cognitiv".

Sectorul energetic și al gazelor din România – domenii critice strategice pentru țară - se află în vizorul Rusiei, fiind impactate de războiul informațional dus de Moscova. „Acest tip de război cognitiv ne afectează în final și poate descuraja decidenții să ia măsuri mai curajoase”, spune directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac.

În perioade de criză, societatea este mai vulnerabilă la dezinformarea și manipulările orchestrate de Rusia, iar sectoarele critice de activitate – precum cel al gazelor și energiei – sunt domenii cheie aflate în prim-planul războiului informațional.

În cadrul Transylvania Green Energy Forum (TGEF), directorul INSCOP Research a vorbit despre informație ca infrastructură critică și s-a referit la modul în care dezinformarea afectează securitatea energetică.

„Dezinformarea în acest domeniu nu este de ieri, de astăzi. Agresiunile informaționale pe acest subiect se întâmplă în România de peste 20 de ani”, spune Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research.

Propaganda și manipularea publică au vizat constant sectorul energetic românesc în ultimele decenii. Întrebat cum afectează dezinformarea securitatea energetică și securitatea României în general, directorul INSCOP Research a arătat că sectorul energetic a devenit un teren sensibil, exploatat inclusiv prin campanii ostile venite din zona propagandei ruse.

„Agresiunile informaționale pe acest subiect se întâmplă în România de peste 20 de ani și se întâmplă dintr-un motiv simplu: acest sector este unul critic.

Și este critic și din perspectiva principalului fost exportator de energie în România, în principal gaze, și mă refer la Rusia, care finanțează de zeci de ani agresiuni informaționale și acum, sigur, focusat pe zonele care reprezentau și reprezintă interesele strategice ale acestei țări”, a declarat, miercuri, pentru monitorulcj.ro Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research în cadrul dezbaterii privind securitatea energetică și războiul informațional la Transylvania Green Energy Forum (TGEF).

De altfel, după cum a semnalat directorul INSCOP Research, proiectele importante pentru România în creșterea independenței energetice au fost atacate constant prin campanii de discreditare:

„Nu întâmplător, aproape orice proiect care ar fi putut însemna o creștere a autonomiei energetice a României, o creștere a securității energetice a României, a fost însoțit aproape întotdeauna de campanii agresive de discreditare. Mă refer, de exemplu, la potențiala exploatare a gazelor de șist și la proiectul Neptun Deep. Chiar și în prezent, proiectul Neptun Deep este supus unor presiuni foarte puternice”, a explicat Remus Ștefureac.

Statul român nu a făcut suficient pentru a combate acest tip de „război cognitiv”, iar efectele sunt vizibile inclusiv prin lipsa unor decizii ferme în domeniul energiei:

„Sectorul energetic a fost întotdeauna expus, vulnerabil din acest punct de vedere și România, din păcate, nu a făcut suficient de multe lucruri pentru a contracara acest tip de război cognitiv care ne afectează în final și poate și descurajează decidenții să ia măsuri mai curajoase, descurajează ideea de coerență în acest domeniu și în final, deși avem foarte multe oportunități, deși avem foarte multe resurse, nu le-am valorificat întotdeauna suficient în interesul nostru ca români și interesul nostru ca europeni”, a mai spus Remus Ștefureac.

Informații verificate pentru contracararea dezinformării

Adeseori, teme reale, precum creșterea prețurilor la energie, sunt folosite în scop propagandistic, prin amplificarea problemelor. Astfel, perioadele de criză reprezintă un teren fertil pentru propagarea dezinformării și a știrilor false. Însă, la nivel individual, verificarea informațiilor și informarea din multiple surse reprezintă criterii esențiale, apreciază Remus Ștefureac:

„Este o realitate faptul că prețurile în România la energie sunt foarte mari, uneori insuportabil de mari pentru prea mulți români care sunt vulnerabili economic și social, iar cauzele pot fi găsite, sigur, și în probleme care țin de reglementare și în probleme care țin de inerția autorităților și în neaoșa corupției. Trebuie să vorbim despre aceste lucruri. Nu mai au legătură cu dezinformarea, au legătură cu realitatea efectivă.

Pe de altă parte, sigur că întotdeauna când există realități proaste, dezinformarea nu face decât să le amplifice și mai mult. E un teren fertil în acest sens. Cum recunoști astfel de subiect? Cea mai bună armă uneori este, sigur, dincolo de educație, măcar să compari mai multe surse, măcar și din zone diferite.

Dacă ai citit ceva pe un mijloc media pe care îl preferi și subiectul este important, încearcă să citești și dintr-o zonă pe care nu o urmărești în mod obișnuit. Ideea de a compara între surse de informații este esențială. Dacă ești captiv unui anumit cont de Facebook, unui influencer sau unui singur mijloc media, riscul de a fi victima dezinformării crește foarte mult”, a adăugat directorul INSCOP Research.

Perioadele de criză, precum criza energetică și cea politică, reprezintă momentele ideale pentru propagarea manipulării și a știrilor false: emoția colectivă devine principalul motor în răspândirea dezinformării.

„Vulnerabilitatea este mai mare, interesul cetățenilor este mai mare, iar emoționalitatea este mai mare în societate. Iar emoția multă este cel mai bun combustibil pentru a inflama situația”, a punctat Remus Ștefureac.

Despre Transylvania Green Energy Forum 2026

Cluj-Napoca găzduiește în perioada 26–27 mai 2026 cea de-a patra ediție a Transylvania Green Energy Forum, un eveniment care invită la masa dezbaterilor reprezentanți ai instituțiilor publice, lideri ai industriei energetice, investitori și experți implicați în transformarea sistemului energetic.

Transylvania Green Energy Forum (TGEF) aduce la Cluj‑Napoca lideri, investitori și experți din Europa Centrală și de Est.

Transylvania Green Energy Forum și-a consolidat în ultimii ani poziția ca platformă de dialog pentru teme esențiale din energie, devenind un spațiu în care deciziile, strategiile și perspectivele industriei sunt discutate direct de către actorii implicați în mod activ în evoluția pieței.

Edițiile precedente au generat parteneriate concrete, au prezentat proiecte inovatoare de energie verde și au contribuit la dezvoltarea unui dialog constructiv între sectorul public și cel privat, demonstrând că forumul poate transforma ideile în soluții reale.

