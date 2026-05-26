Al doilea om în stat, clujeanul Mircea Abrudean, mesaj la Transylvania Green Energy Forum 2026: „Putem atrage industrii importante dacă valorificăm energia produsă în România”

Președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean, a spus, Transylvania Green Energy Forum (TGEF) 2026, că România poate atrage industri importante prin valorificarea energiei pe care o produce intern.

Președintele Senatului României a spus, că Transylvania Green Energy Forum este un eveniment care s-a impus, de-a lungul vremii, drept o platformă esențială pentru dialogul energetic strategic din zona noastră.

Mircea Abrudean: Războaiele ne-au demostrat cât de importantă este energia

„Suntem într-un moment de reconfigurare globală, iar securitatea energetică a României a devenit un pilon fundamental pentru apărarea regională. Războiul din Orientul Mijlociu și cel din Ucraina ne demonstrează că energia este utilizată direct ca un instrument de presiune geopolitică și război hibrid. Româna are responsabilitatea directă de a transforma vulnerabilități în piloni de reziliență regională”, a spus Mircea Abrudean, marți, 26 mai, la Transylvania Green Energy Forum 2026.

Al doilea om în stat a precizat că România s-a văzut obligată, de crizele din ultimii ani să construiască sisteme energetice mai sigure, mai curate și mai accesibile.

Prețuri accesibile la energie, prioritate în România

„România și-a definit această direcție fermă prin adoptarea strategiei 2025-2035, cu o perspectivă până în 2050. Aici avem inclusiv menținerea unor prețuri accesibile la energie pentru cetățeni și industrie, dar și o tranziție verde sustenabilă. România beneficiază de un avantaj competitiv în Europa. Un mix energetic nativ echillibrat. Pe termen lung, chiar dacă hidrogenul și tehnologiile verzi câștigă teren, petrolul și gazul vor continua să joace un rol esențial de sprijin în economie”, a mai subliniat Abrudean.

Șeful Senatului a spus că Transylvania Green Energy Forum 2026 pune pe masă o direcție strategică majoră: reindustrializarea României pe baza unui avantaj energetic competitiv.

Al doilea om în stat: „Putem atrage industrii importante dacă valorificăm energia produsă în România”

„Dacă reușim să valorificăm energia produsă intern, la costul predictibile și competitive, atunci putem să atragem industrii mari, consumatoare de capital, precum petrochimia, metalurgia sau producția de materiale avansate. Energia încetează să mai fie doar un cost în bugetul statului și devine un activ care generează valoare, locuri de muncă și reduce dependența economică externă. Ne putem consolida rolul de hub energetic central. O rețea stabilă necesită o infrastructură modernă. Evoluăm rapid către un sistem energetic capabil să integreze noile capacități regenerabile”, a mai spus Mircea Abrudean.

Acesta a mai precizat că statul român tratează cu prioritate de grad zero protecția rețelelor împotriva sabotajului cibernetic.

„Nu putem asigura stabilitate prețurilor sau siguranța fizică a cetățenilor, daca infrastructura noastră critică nu este protejată de cele mai avansate sisteme de apărare digitală. Fiecare investitor care alege România trebuie să știe că nu investește doar într-un ecosistem verde, ci și securizat”, a mai adăugat Mircea Abrudean.

Despre Transylvania Green Energy Forum 2026

Cluj-Napoca găzduiește în perioada 26–27 mai 2026 cea de-a patra ediție a Transylvania Green Energy Forum, un eveniment care invită la masa dezbaterilor reprezentanți ai instituțiilor publice, lideri ai industriei energetice, investitori și experți implicați în transformarea sistemului energetic.

Transylvania Green Energy Forum (TGEF) aduce la Cluj‑Napoca lideri, investitori și experți din Europa Centrală și de Est.

Transylvania Green Energy Forum și-a consolidat în ultimii ani poziția ca platformă de dialog pentru teme esențiale din energie, devenind un spațiu în care deciziile, strategiile și perspectivele industriei sunt discutate direct de către actorii implicați în mod activ în evoluția pieței.

Edițiile precedente au generat parteneriate concrete, au prezentat proiecte inovatoare de energie verde și au contribuit la dezvoltarea unui dialog constructiv între sectorul public și cel privat, demonstrând că forumul poate transforma ideile în soluții reale.

