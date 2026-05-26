A început Transylvania Green Energy Forum 2026. Emil Boc: „Dacă nu scădem prețul energiei, vom pierde”.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, în deschidere la Transylvania Green Energy Forum 2026, 26 mai | Foto: Valentina PRELIPCEAN, monitorulcj.ro

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a luat cuvântul în deschidere la Transylvania Green Energy Forum (TGEF) 2026, marți 26 mai. Edilul a militat pentru scăderea prețului la energie.

În deschiderea celei de-a IV-a ediții a Transylvania Energy Forum, Emil Boc a că acest eveniment reunește idei, propuneri, soluții pentru ceea ce înseamnă utilizarea energiei verzi.

Prețuri mari la energie: Emil Boc: Trebuie să avem tarife mai mici

Edilul a punctat că prețul la energie reprezintă o problemă, pentru că este în creștere și a insistat pentru o scădere a tarifului.

„Scădeți prețul la energie în Europa, în România. Dacă nu vom reuși acest lucru vom pierde lupta cu energia verde. Vom pierde competitivitatea cu America. Uniunea Europeană are prețuri la energie de trei ori mai mare față de SUA, iar dacă oamenii nu vor vedea în buzunarul lor beneficii ale energiei verzi, atunci vom pierde bătălia. Voi, cei din domeniul energiei trebuie să oferiți soluții ca prețul energiei să scadă în această țară. Avem resurse importante”, a punctat Emil Boc, în deschiderea TGEF 2026, la Cluj-Napoca.

Boc: „Energia verde nepoluantă, o direcție strategică pentru Cluj-Napoca”

Edilul a vorbit și despre cele mai importante proiecte energetice din Cluj-Napoca.

„Forumul deja devine un brand național, nu doar de Cluj. Suntem direct interesați de concluziile acestui forum. Pentru Cluj-Napoca, energia verde nepoluantă este o direcție strategică. Suntem în primele 100 de orașe din UE, care și-au propus să realizeze tranziția verde”, a mai spus Emil Boc.

Hidrogenul, viitorul la Cluj-Napoca

Primarul a precizat că, la Cluj-Napoca, cel mai important proiect „verde” este o fabrică de hidrogen, pentru autobuze.

„Continuarea transportului electric este, de asemenea, un aspect important. Transportul public ajunge să fie 70% verde, nepoluant. Recent am semnat și un contract pentru un parc fotovoltaic, care va reduce cu 60% costul iluminatului public. Am investit 100 de mil, euro, 50 din PNRR, pentru reabilitarea energetică a 34 de unități educaționale din Cluj-Napoca. Au trecut la nivelul următor în ceea ce privește utilizarea energiei. Succesul cel mai mare este la reabilitarea termică a blocurilor, cetățeanul are facturi mai mici cu 40%.

Totodată, Emil Boc a vorbit și despte importanța inteligenței artificiale, în domeniul energiei.

„Astăzi, datorită inteligenței artificiale, nu ne mai permite să ignorăm digitalizarea securității cibernetice. AI nu poate fără energie și viceversa. Inteligența artificială oferă soluții moderne, dar nu poate fi eficientă fără cantități mari de energie. O căutare pe ChatGPT consumă de 10 ori mai mult decât una obișnuită pe Google. Un centru de date consumă cât energia unui oraș precum Cluj-Napoca sau Pittsburg. Cine va câștiga cu AI va conduce lumea. Ca un instrument, nu ca element care produce lucruri negative. Cheia stă în mâinile dumneavoastră, oameni din domeniul energiei. Aș vrea să avem soluțiile noi, în UE. Sper ca în aceste zile să lăsați și niște bănuți în economia locală”, a mai spus Emil Boc.

Despre Transylvania Green Energy Forum 2026

Cluj-Napoca găzduiește în perioada 26–27 mai 2026 cea de-a patra ediție a Transylvania Green Energy Forum, un eveniment care invită la masa dezbaterilor reprezentanți ai instituțiilor publice, lideri ai industriei energetice, investitori și experți implicați în transformarea sistemului energetic.

Transylvania Green Energy Forum și-a consolidat în ultimii ani poziția ca platformă de dialog pentru teme esențiale din energie, devenind un spațiu în care deciziile, strategiile și perspectivele industriei sunt discutate direct de către actorii implicați în mod activ în evoluția pieței.

Edițiile precedente au generat parteneriate concrete, au prezentat proiecte inovatoare de energie verde și au contribuit la dezvoltarea unui dialog constructiv între sectorul public și cel privat, demonstrând că forumul poate transforma ideile în soluții reale.

