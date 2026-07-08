Reformele Republicii Moldova în domeniul justiției, apreciate de Parlamentul European: Susținere pentru aderarea la UE

Parlamentul European laudă Republica Moldova pentru susținerea procesului de implementare a reformelor în domeniul justiției și combaterii corupției, în pofida interferențelor Moscovei.

Reformele Republicii Moldova în domeniul justiției, apreciate de Parlamentul European: Susținere pentru aderarea la UE| Foto: europarl.europa.eu - Alain ROLLAND

În raportul privind progresele înregistrate în vederea aderării la UE, Parlamentul European a apreciat eforturile depuse de Republica Moldova și angajamentul exemplar, în pofida ingerințelor externe continue ale Rusiei.

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Eurodeputații îndeamnă statele membre ale UE din cadrul Consiliului să deschidă fără întârziere toate capitolele de negociere.

Reformele Republicii Moldova în domeniul justiției, apreciate de Parlamentul European: Susținere pentru aderarea la UE

Parlamentul European a subliniat că deschiderea negocierilor oficiale de aderare la UE cu Republica Moldova înseamnă că Uniunea Europeană recunoaște și recompensează realizările concrete ale țării, afirmând că niciun proces de negociere nu ar trebui blocat sau întârziat din cauza unor neînțelegeri bilaterale.

„Republica Moldova a înregistrat progrese solide, în ciuda circumstanțelor dificile. Atingerea obiectivului ambițios de încheiere a negocierilor de aderare până în 2028 va însemna accelerarea și mai mult a reformelor. UE trebuie să ofere un sprijin de neclintit pentru a ajuta Republica Moldova să reușească”, a declarat raportorul Parlamentului European pentru Republica Moldova, Sven Mikser, potrivit informării publicate de PE.

Reformele din domeniul justiției și combaterea corupției

Raportul ia act de evaluarea Comisiei Europene potrivit căreia Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește reformarea sectorului justiției și prevenirea și combaterea corupției.

Eurodeputații subliniază, de asemenea, importanța abordării în continuare a influenței oligarhilor în viața politică, economică și mass-media ca prioritate-cheie pentru a ajuta Republica Moldova să avanseze pe calea sa europeană.

Interferența Rusiei în Republica Moldova

Deputații au emis un avertisment ferm cu privire la presiunea și ingerințele continue ale Rusiei în afacerile interne și procesele democratice ale Republicii Moldova, precum și cu privire la încercările de a-i diviza societatea în ceea ce privește traiectoria sa de aderare la UE.

Aceștia au solicitat UE și statelor sale membre să își consolideze sprijinul pentru reziliența instituțională, capacitățile de comunicare strategică, securitatea cibernetică, mass-media independentă și garanțiile democratice ale Republicii Moldova.

Integrarea în piața europeană

Raportul salută aprofundarea integrării economice a Republicii Moldova în cadrul pieței unice a UE și încurajează luarea de măsuri suplimentare în direcția integrării sectoriale treptate și a liberalizării ambițioase și durabile a comerțului. În ceea ce privește energia, eurodeputații salută planul guvernului de a deveni independent de resursele energetice rusești.

În ceea ce privește Transnistria, textul reiterează angajamentul de lungă durată al Parlamentului față de integritatea teritorială a Republicii Moldova și față de soluționarea pașnică a conflictului. Rusia trebuie să își retragă tot personalul militar, echipamentele militare și muniția din zonă, potrivit deputaților.

Raportul a fost adoptat cu 505 voturi pentru, 115 împotrivă și 45 abțineri.

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