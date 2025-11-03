Sala Polivalentă BT Arena și secretele succesului la nivel mondial: peste 8 milioane de spectatori, mai mult decât la Paris și Londra.

11 ani au trecut de când Sala Polivalentă BT Arena și-a început activitatea. De-atunci, a reprezentat un pilon important în ceea ce privește sportul și competițiile culturale: a găzduit peste 1.200 de evenimente și a adunat peste 8 milioane de spectatori.

BT Arena a găzduit atât eveniemente sportive, cât și culturale

Pentru al doilea an consecutiv, BT Arena a fost desemnată cea mai importantă sală din EuroCup. Grație succesului echipei de baschet U-BT Cluj-Napoca, sala s-a bucurat de cea mai ridicată medie de spectatori din competiție și a depășit orașe precum Londra, Paris și Hamburg.

Și alte sporturi, precum fotbalul sau tenisul, au bifat aici momente legendare: campioni precum Ronaldinho, Wesley Sneijder sau Simona Halep au pășit în BT Arena, iar arena a fost și gazda unei etape din Campionatul Mondial de Superenduro.

Mai mult, jucătoarea de tenis își va organiza aici meciul de retragere, programat în vara anului 2026, în cadrul evenimentului Sports Festival.

În tot acest timp, însă, BT Arena n-a fost vorba doar despre competiții sportive. Aici au urcat pe scenă nume impresionante ale muzicii, precum Sting, Enrique Iglesias, Lenny Kravitz, Enzo Ramazzoti, Deep Purple, James Blunt. Doar Andre Rieu s-a bucurat, în 2023 și 2025, de cinci concerte sold-out!

Sala a fost un magnet pentru public și în alte domenii: de la cel medical, construcții sau locuri de muncă până la examene de admitere la cele mai importante universități din Cluj-Napoca, UMF, UTCN, dar și festivități de absolvire cu mii de participanți, părinți, profesori, studenți.

