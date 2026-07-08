Castelul Bánffy din Bonțida va avea un magazin de cadouri cu produse artizanale de calitate și oferte turistice

Castelul Bánffy din Bonțida va avea un magazin de cadouri (gift shop) cu produse artizanale de calitate de la meșteri locali.

Castelul Bánffy din Bonțida va avea un magazin de cadouri cu produse artizanale de calitate | Foto: monitorulcj.ro

Patrimoniul cultural, turismul local și regional va fi promovat la Castelul Bánffy din Bonțida. Acolo va fi amplasat un magazin de cadouri cu produse artizanale de calitate.

Magazin de cadouri la Castelul Bánffy din Bonțida

Viitorul magazin de cadorui de Castelul Bánffy din Bonțida face parte din proiectul CAST – Culture trAnSforming communiTies and economies.

„Proiectul CAST are ca scop co-crearea unui gift shop la Castelul Bánffy din Bonțida ce va reuni produse artizanale de calitate, precum și informații despre patrimoniul cultural și oferta turistică a zonei Bonțida”, potrivit unei postări de pe pagina de Facebook Bánffy Castle, Bonțida.

Artizani, producători locali, reprezentanți ai ONG-urilor și instituțiilor publice, prezenți la Castelul Bánffy din Bonțida, marți, 7 iulie 2026, în cadrul unei întâlniri parte din proiectul CAST – Culture trAnSforming communiTies and economies | Foto: Facebook - Bánffy Castle, Bonțida

Membri ai comunității din Bonțida - artizani, producători locali, reprezentanți ai ONG-urilor și instituțiilor publice, printre care Vákár István - vicepreședinte al Consiliului Județean Cluj, precum și alte persoane implicate în promovarea patrimoniului cultural și a turismului local și regional s-au întâlnit marți, 7 iulie 2026, la Castelul Bánffy din Bonțida pentru a discuta despre perspectivele valorificării produselor locale și a serviciilor turistice în sprijinul dezvoltării microregionale.

Evenimentul a fost primul dintr-o serie de cinci astfel de întâlniri organizate care vor avea loc până în septembrie 2027, în cadrul proiectului CAST - Culture trAnSforming communiTies and economies.

Vákár István - vicepreședinte al Consiliului Județean Cluj, prezent la Castelul Bánffy din Bonțida, în cadrul unei întâlniri pentru proiectul CAST - Culture trAnSforming communiTies and economies, 7 iulie 2026 | Foto: Facebook - Bánffy Castle, Bonțida

Colaborarea celor implicați în proiect va contribui la dezvoltarea și promovarea regiunii.

Proiect este sprijinit de Programul Interreg Regiunea Dunării, cofinanțat de Uniunea Europeană.

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